Четверг, 28 Декабря 2017 17:01

АрмИнфо.В субботу, 30 декабря, все филиалы Конверс Банка будут работать в обычном рабочем режиме, с 10:00 до 14:30, за исключением филиала "Звартноц", который будет работать круглосуточно, и филиала "Котайк", который будет работать с 9:30 до 17:00. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, в праздничные дни филиалы аэропорта "Звартноц" будут работать в круглосуточном режиме.

Работа филиалов Конверс Банка возобновится 3-его января. В этот день с 11:00 до 14:00 будут работать филиалы "Армавир", "Эчмиадзин", "Аштарак"; с 11:00 до 15.00 филиалы "Арташат", "Абовян", а с 12:00 до 15:00 - "Кумайри", "Гюмри", "Дилижан", "Иджеван", "Ванадзор", "Капан", "Севан", "Раздан".

4-ого января, с 10:00 до 15:00, клиенты Конверс Банка в Ереване смогут воспользоваться услугами следующих филиалов: "Центральный", "Аван", "Араратян", "Эребуни" и "Давташен", а в регионах - "Кумайри", "Гюмри", "Эчмиадзин", "Дилижан", "Абовян", "Иджеван", "Ванадзор", "Армавир", "Капан", "Севан", "Аштарак", "Раздан", "Арташат".