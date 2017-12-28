Как заявил министр образования и науки Левон Мкртчян, цель - основать на территории Армении ВУЗ, соответствующий международный стандартам, в соответствии с установленными критериями качества. Университет будет работать на основе кадровой базы действующих ВУЗов РА. Самое главное, как указал министр, проект не станет дополнительным финансовым бременам для бюджета. Для ее реализации планируется проведение фандрейзинга - сбор добровольных пожертвований, в денежной или иной форме.

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