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АрмИнфо.Правительство Армении 28 декабря одобрило концепцию создания Технологического университета в рамках государственной программы развития сферы образования до 2030 года.
Как заявил министр образования и науки Левон Мкртчян, цель - основать на территории Армении ВУЗ, соответствующий международный стандартам, в соответствии с установленными критериями качества. Университет будет работать на основе кадровой базы действующих ВУЗов РА. Самое главное, как указал министр, проект не станет дополнительным финансовым бременам для бюджета. Для ее реализации планируется проведение фандрейзинга - сбор добровольных пожертвований, в денежной или иной форме.
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|Сатик Сейранян избрана председателем Союза журналистов Армении
|В Армении будет создан Технологический университет
|К концу января 2018 года в Армении будет разработана программа развития национального парка "Севан"
|Правительство Армении с оговоркой одобрило Конвенцию Совета Европы по предупреждению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилия в семье
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|Прогноз: Анкара откажется от российских С-400 под давлением НАТО или достигнув результатов собственного шантажа
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|Москва: В России приветствуют активизацию переговорного процесса по карабахскому урегулированию
|Предновогодний cashback от Конверс Банка
|Шармазанов: Непризнание Арцаха ставит под сомнение легитимность самоопределения союзных республик, некоторые из которых являются членами ЕС
|Шармазанов: Армяно-американские отношения не пострадают из-за голосования Еревана по вопросу Иерусалима в ООН
|В рамках благотворительного мероприятия "Мандарин", организованного компанией "Полиметалл", 40 детей в Капане получили новогодние подарки
|Эксперт: Арсен Венгер рассматривает Генриха Мхитаряна как замену Алексису Санчесу
|Компания GeoProMining Gold признана меценатом Араратского региона Армении
|Шармазанов: Визит президента Армении в Грузию был очень эффективным
|Beeline открыл в Гюмри новый офис продаж и обслуживания
|Группа неизвестных осуществила погром в армянской церкви Сурб Киракос в Диарбекире
|Моуриньо: Лингард с Мхитаряном придали "МЮ" динамики и обеспечили ничью в матче с "Бернли"
|Уроженка Армении оценила умышленное замедление работы iPhone судебным иском в триллион долларов
|Григорий Карасин: Россия никогда не ставила Армению перед выбором
|Шармазанов убежден: Серж Саргсян незаменимый управленец
|По делу о перевозке ЗРК "Игла" из Грузии в Армению экстрадирован Роберт Агванян
|Армения встретит Новый год без снега
|Серж Саргсян в Москве принял участие в неформальной встрече глав государств- участников СНГ
|На автодороге Степанцминда-Ларс со стороны России скопилось 385 грузовых автомобилей
|Руководители 41 СМИ Армении выступили за реанимацию Союза журналистов страны и за новую кандидатуру его руководителя
|Банк ВТБ (Армения) продолжает развивать обслуживание своих клиентов - юридических лиц и частных предпринимателей через платежные терминалы TelCell
|Beeline: Впредь услуга <Доверительный платеж> доступна при отрицательном балансе
|Прогноз: Израильско-палестинские проблемы могут быть решены с привлечением других стран арабского мира
|Израильский политолог: Отсутствие на "иерусалимском" голосовании в ООН стало бы проявлением самостоятельности в отношениях Армении с Израилем
|Саргсян: Грузия должна использовать возможности Армении для продажи своей продукции на рынках ЕАЭС
|В Тбилиси проходит встреча Саргсян-Маргвелашвили в узком составе
|МИД Армении: КПП Верхний Ларс открылся для проезда всех видов транспорта
|МЧС России помогает гражданам Армении, ставшим заложниками непогоды на КПП Верхний Ларс
|Между ЗАО «Капанский ГОК» и общиной Капан подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве
|Саркисян: Хозяином и владельцем Минобороны всегда должен быть министр, и горе той стране, где это не так
|Еганян: Пять граждан Азербайджана попросили убежища в Армении в первом полугодии 2017 года
|Хофстра: Важно, чтобы европейское сообщество четко осознало какова в Армении ситуация с миграцией
|Арцвик Минасян в вопросе лесных пожаров летом 2017 года не исключает и версию поджогов
|Beeline запустил платформу для онлайн платежей pay.beeline.am
|Предновогодний черный юмор: В подозрительном ящике под елкой Политехнического университета Армении найдена игрушечная взрывчатка и две бутылки с алкоголем
|Саргсян подписал указ о создании межведомственной комиссии по координации мероприятий по реализации документа "приоритеты партнерства" между РА и ЕС
|Во дворе Политехнического университета Армении найден подозрительный ящик: Студенты и преподаватели вуза эвакуированы
|"Союз информированных граждан": Россия поставила Армении лишь 55 % вооружения по предусмотренному $200 миллионному оружейному контракту
|На КПП Верхний Ларс скопилось 282 автомобиля: Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда всех видов транспортных средств
|Представители стран ЕАЭС высоко оценили успехи Армении в рамках интеграционного союза
|В Армении ожидается понижение температуры воздуха на 2-3 градуса
|При содействии Beeline организована деткая программа "Новый Год и Рождественское чудо"
|Усилиями Фондов "Степан Гишян" и "Вместе" в Гюмри открылась хлебопекарня для трудоустройства социально уязвимой молодежи
|Шармазанов направил письмо главе парламента Парагвая в связи с декларацией о "геноциде в Ходжалы"
|Густой туман опустился на Ереван - в аэропорту задерживаются рейсы
|Арцрун Ованнисян: Армения идет на развитие средств космической разведки
|Член вооруженной группировки "Сасна Црер" Армен Билян объявил голодовку
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