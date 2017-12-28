Четверг, 28 Декабря 2017 14:52

АрмИнфо. В январе 2018 года Армения будет иметь готовую программу по развитию национального парка "Севан". 28 декабря Правительство Армении утвердило Концепцию реформирования и развития национального парка "Севан".

Как заявил министр охраны природы Армении Арцвик Минасян, в документе обобщены все вызовы и проблемы, с которыми на сегодня сталкивается нацпарк "Севан". Концепцией предлагается возможное решение, в том числе путем институциональных, законодательных реформ, нацеленных на должное управление, охрану местности. Ожидается эффективное продвижение не только экономических интересов, путем формирования комфортной инвест-среды, но и природоохранной составляющей нацпарка.

По словам министра, соответствующую программу планируется разработать в течение 2018 года. На основе программы ожидается также разработка стратегии и программы мероприятий по благоустройству национального парка "Севан" "с учетом результатов изучений биосферного комплекса международными экспертами". Тем не менее, программа будет представлена к концу января следующего года. Такое поручение озвучил премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Еще 23 марта с.г. на заседании правительства Карен Карапетян отметил, что озеро Севан и прилегающие к нему территории имеют не только ключевое значение в экологическом и социальном плане, но и серьезный экономический потенциал, в частности, с точки зрения развития туризма. При этом, по его словам, на сегодня эти территории не всегда используются эффективно, учитывая имеющийся специальный статус зоны вокруг озера Севан, а также необходимость обеспечения стабильного развития национального парка "Севан". Карен Карапетян отметил важность повышения эффективной деятельности парка, поручив представить предложения относительно его развития и превращения в структуру, преследующую цель получения прибыли. "Необходимо очень жестко применять государственный механизм в отношении нарушителей, избавиться от всего лишнего. Важно также разработать и применить концепцию об активизации этой территории в целях получения прибыли",

- заявил Карен Карапетян. На сегодня, в Армении насчитывается несколько национальных парков - Дилижанский, Севанский, озеро Арпи и Аревик. Полгода назад,12 декабря 2016 года, был подписан Меморандум о взаимопонимании относительно создания "Национального парка Джермук" между минохраны природы и Lydian Armenia, предусматривающий инвестиции в размере $5,7 млн. с целью сохранения целостности местных экосистем, развития экотуризма и экологического сельского хозяйства.