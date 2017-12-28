Четверг, 28 Декабря 2017 14:30

АрмИнфо. Правительство Армении в ходе заседания 28-го декабря одобрило Конвенцию Совета Европы по предупреждению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилия в семье.

Как заявил министр юстиции Армении Давид Арутюнян, Конвенция Совета Европы вступила в силу с 2014 года, ее подписали все страны-члены СЕ, за исключением 2 государств. Не пожелав подробно остановиться на деталях документа, министр напомнил, что некоторое время назад в Армении широко обсуждался проект о предупреждении семейного насилия, защите лиц, подвергшихся семейному насилию. "Принципиально положения данного закона взяты из указанной конвенции", - указал он.

Глава Минюста отметил, что в связи с рядом положений европейской конвенции Армения предлагает внести оговорки - ряд положений на республику распространяться не будут. "Это обусловлено особенностями правовой системы страны", - пояснил Давид Арутюнян.

Напомним, что ранее парламент Армении одобрил закон "О предотвращении семейного насилия и защиты лиц, подвергшихся семейному насилию и восстановлении согласия в семье".