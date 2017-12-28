Четверг, 28 Декабря 2017 13:56

АрмИнфо.По положению на 10:00 часов 28 декабря на ряде дорог Армении местами гололед. С 28 декабря по первое января ожидается погода без осадков.

Как сообщает МЧС Армении, на автодороге Сотк-Карвачар и перевале Варденяц местами гололед. "Исходя из неблагоприятных погодных условий, просим водителей передвигаться исключительно на зимней резине", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, МЧС Армении со ссылкой на МВД Грузии сообщает, что автодорога Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспортных средств.

Согласно данным МЧС Южной Осетии, на КПП Верхний Ларс с российской стороны скопилось 395 грузовых автомобиля.