Четверг, 28 Декабря 2017 13:53

АрмИнфо. В канун новогодних праздников Банк ВТБ (Армения) запускает последнюю в 2017г. акцию по кредитам под залог золота, которая будет действовать до 31 января 2018г.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, в рамках акции клиенты получат возможность оформить кредиты под залог золотых изделий на выгодных условиях. В частности, годовая процентная ставка по драмовым кредитам составит 2% и по долларовым - 1%, размер кредита - до 150% от оценочной стоимости залога, срок погашения кредита - до 3 месяцев. Единовременная комиссия за выдачу кредита - до 4% от ссуды.

Согласно источнику, для оформления кредитов под залог золота на выгодных условиях клиенты могут обратиться в любой из 65-и филиалов Банка ВТБ (Армения), предъявив лишь документ, удостоверяющий личность. Оформление кредита осуществляется на месте за считанные минуты.

С более подробной информацией об условиях и тарифах акции можно ознакомиться в филиалах Банка ВТБ (Армения), а также позвонив в Единую информационную службу Банка по номеру 87-87.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 октября 2017 года, подготовленного ИА АрмИнфо, Банк ВТБ (Армения) по портфелю розничных кредитов входит в TOP-3 с объемом 83.8 млрд драмов или $175.3 млн, что составляет 11% суммарных розничных кредитов рынка и свыше 48% кредитного портфеля банка. В годовом разрезе розничный кредитный портфель банк нарастил на 7%, причем только за III квартал - на 5%. По портфелю потребкредитов Банк ВТБ (Армения) также удерживает позицию в TOP-3 - 69.9 млрд драмов или 13% суммарного объема на рынке. В кредитном портфеле Банка на долю потребкредитов приходится порядка 42%. В годовом разрезе Банк ВТБ (Армения) нарастил портфель потребкредитов почти на 12%, причем этот рост в основном удалось обеспечить за 9 месяцев 2017 года.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Банк ВТБ (Армения) удерживает лидерство по охвату филиальной сети, насчитывающей 66 подразделений, из коих 23 расположены в столице. По числу региональных филиалов Банк также удерживает первенство - 43 подразделения с присутствием во всех областях.