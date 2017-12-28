Четверг, 28 Декабря 2017 13:52

АрмИнфо.Анкара вполне способна отказаться от российских комплексов С-400 не только под давлением НАТО, в частности США, но и достигнув результатов собственной политики шантажа. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор института Востоковедения НАН Армении Рубен Сафрастян.

По словам гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, Турция уже приобрела у России четыре дивизиона С-400 на $2,5 млрд. Минфины России и Турции завершили переговоры о предоставлении Москвой Анкаре кредита на покупку С-400, осталось только утвердить финальные документы. 45% общей суммы контракта Турция выплачивает в качестве аванса, 55% составляют кредитные средства РФ. Первые поставки планируются в марте 2020 года.

"Я очень сильно сомневаюсь в способности Турции довести сделку по С-400 до реальных поставок. В этом я разделяю мнение целого ряда экспертов. Явное недовольство союзников Турции по НАТО, в первую очередь США - лишь часть подводных айсбергов на пути оружейной сделки с Россией. Шантаж как противников, так и собственных союзников для Эрдогана уже давно вошел в привычку. Поэтому, обращаясь к Москве за оружием, он пытается оказать давление на Вашингтон и Брюссель, в данном оружии ему отказавшим", - подчеркнул тюрколог.

Договор о поставках комплексов С-400 Москва и Анкара подписали в середине сентября. Контракт был раскритикован в НАТО, союзники охарактеризовали решение Турции как способное помешать ей стать частью единой системы противовоздушной обороны Альянса. В Анкаре обосновали обращение в Москву невозможностью получить аналогичные системы ПВО от стран НАТ