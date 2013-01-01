|Верхний Ларс открыт для проезда всех видов транспортных средств, однако, на КПП скопилось 395 грузовых авто
|Банк ВТБ (Армения) объявляет последнюю в 2017г. акцию по ломбардным кредитам
|Прогноз: Анкара откажется от российских С-400 под давлением НАТО или достигнув результатов собственного шантажа
|СНБ Армении предотвратила попытку въезда в страну иностранного гражданина, подозреваемого в связях с террористами
|Армения криминализует принуждение к предвыборной агитации или воспрепятствование ведению такой деятельности
|GeoProMining отметила новогодние праздники в Армении рядом масштабных мероприятий и преподнесла подарки детям
|Баку: Азербайджан положительно смотрит на предложение о расширении офиса Каспршика
|В Ереване задержан член Учредительного парламента
|Москва: В России приветствуют активизацию переговорного процесса по карабахскому урегулированию
|Предновогодний cashback от Конверс Банка
|Шармазанов: Непризнание Арцаха ставит под сомнение легитимность самоопределения союзных республик, некоторые из которых являются членами ЕС
|Шармазанов: Армяно-американские отношения не пострадают из-за голосования Еревана по вопросу Иерусалима в ООН
|В рамках благотворительного мероприятия "Мандарин", организованного компанией "Полиметалл", 40 детей в Капане получили новогодние подарки
|Эксперт: Арсен Венгер рассматривает Генриха Мхитаряна как замену Алексису Санчесу
|Компания GeoProMining Gold признана меценатом Араратского региона Армении
|Шармазанов: Визит президента Армении в Грузию был очень эффективным
|Beeline открыл в Гюмри новый офис продаж и обслуживания
|Группа неизвестных осуществила погром в армянской церкви Сурб Киракос в Диарбекире
|Моуриньо: Лингард с Мхитаряном придали "МЮ" динамики и обеспечили ничью в матче с "Бернли"
|Уроженка Армении оценила умышленное замедление работы iPhone судебным иском в триллион долларов
|Григорий Карасин: Россия никогда не ставила Армению перед выбором
|Шармазанов убежден: Серж Саргсян незаменимый управленец
|По делу о перевозке ЗРК "Игла" из Грузии в Армению экстрадирован Роберт Агванян
|Армения встретит Новый год без снега
|Серж Саргсян в Москве принял участие в неформальной встрече глав государств- участников СНГ
|На автодороге Степанцминда-Ларс со стороны России скопилось 385 грузовых автомобилей
|Руководители 41 СМИ Армении выступили за реанимацию Союза журналистов страны и за новую кандидатуру его руководителя
|Банк ВТБ (Армения) продолжает развивать обслуживание своих клиентов - юридических лиц и частных предпринимателей через платежные терминалы TelCell
|Beeline: Впредь услуга <Доверительный платеж> доступна при отрицательном балансе
|Прогноз: Израильско-палестинские проблемы могут быть решены с привлечением других стран арабского мира
|Израильский политолог: Отсутствие на "иерусалимском" голосовании в ООН стало бы проявлением самостоятельности в отношениях Армении с Израилем
|Саргсян: Грузия должна использовать возможности Армении для продажи своей продукции на рынках ЕАЭС
|В Тбилиси проходит встреча Саргсян-Маргвелашвили в узком составе
|МИД Армении: КПП Верхний Ларс открылся для проезда всех видов транспорта
|МЧС России помогает гражданам Армении, ставшим заложниками непогоды на КПП Верхний Ларс
|Между ЗАО «Капанский ГОК» и общиной Капан подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве
|Саркисян: Хозяином и владельцем Минобороны всегда должен быть министр, и горе той стране, где это не так
|Еганян: Пять граждан Азербайджана попросили убежища в Армении в первом полугодии 2017 года
|Хофстра: Важно, чтобы европейское сообщество четко осознало какова в Армении ситуация с миграцией
|Арцвик Минасян в вопросе лесных пожаров летом 2017 года не исключает и версию поджогов
|Beeline запустил платформу для онлайн платежей pay.beeline.am
|Предновогодний черный юмор: В подозрительном ящике под елкой Политехнического университета Армении найдена игрушечная взрывчатка и две бутылки с алкоголем
|Саргсян подписал указ о создании межведомственной комиссии по координации мероприятий по реализации документа "приоритеты партнерства" между РА и ЕС
|Во дворе Политехнического университета Армении найден подозрительный ящик: Студенты и преподаватели вуза эвакуированы
|"Союз информированных граждан": Россия поставила Армении лишь 55 % вооружения по предусмотренному $200 миллионному оружейному контракту
|На КПП Верхний Ларс скопилось 282 автомобиля: Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда всех видов транспортных средств
|Представители стран ЕАЭС высоко оценили успехи Армении в рамках интеграционного союза
|В Армении ожидается понижение температуры воздуха на 2-3 градуса
|При содействии Beeline организована деткая программа "Новый Год и Рождественское чудо"
|Усилиями Фондов "Степан Гишян" и "Вместе" в Гюмри открылась хлебопекарня для трудоустройства социально уязвимой молодежи
|Шармазанов направил письмо главе парламента Парагвая в связи с декларацией о "геноциде в Ходжалы"
|Густой туман опустился на Ереван - в аэропорту задерживаются рейсы
|Арцрун Ованнисян: Армения идет на развитие средств космической разведки
|Член вооруженной группировки "Сасна Црер" Армен Билян объявил голодовку
|Президент: Авантюристы должны осознавать, что попытки расшатать государственные устои в Армении обречены на провал, ни один вопрос не будет решен путем насилия и оружия
|Оппоненты законопроекта о введении запрета ввоза в Армению праворульных авто вышли на улицу
|Представители правозащитной организации считают, что из-за негативного отношения РФ к ЛГБТ на постсоветском пространстве развилась враждебность к сексуальным меньшинствам
|Президент Болгарии посетит Армению
|Серж Танкян: Всю свою карьеру я говорил о необходимости знать о Геноциде армян
|Футбольный эксперт: Мхитарян - очередная ошибка Моуриньо
|Верхний Ларс открыт для проезда всех видов транспортных средств, однако, на КПП скопилось 395 грузовых авто
|Банк ВТБ (Армения) объявляет последнюю в 2017г. акцию по ломбардным кредитам
|Прогноз: Анкара откажется от российских С-400 под давлением НАТО или достигнув результатов собственного шантажа
|СНБ Армении предотвратила попытку въезда в страну иностранного гражданина, подозреваемого в связях с террористами
|Армения криминализует принуждение к предвыборной агитации или воспрепятствование ведению такой деятельности
|GeoProMining отметила новогодние праздники в Армении рядом масштабных мероприятий и преподнесла подарки детям
|Баку: Азербайджан положительно смотрит на предложение о расширении офиса Каспршика
|В Ереване задержан член Учредительного парламента
|Москва: В России приветствуют активизацию переговорного процесса по карабахскому урегулированию
|Предновогодний cashback от Конверс Банка
|Шармазанов: Непризнание Арцаха ставит под сомнение легитимность самоопределения союзных республик, некоторые из которых являются членами ЕС
|Шармазанов: Армяно-американские отношения не пострадают из-за голосования Еревана по вопросу Иерусалима в ООН
|В рамках благотворительного мероприятия "Мандарин", организованного компанией "Полиметалл", 40 детей в Капане получили новогодние подарки
|Эксперт: Арсен Венгер рассматривает Генриха Мхитаряна как замену Алексису Санчесу
|Компания GeoProMining Gold признана меценатом Араратского региона Армении
|Шармазанов: Визит президента Армении в Грузию был очень эффективным
|Beeline открыл в Гюмри новый офис продаж и обслуживания
|Группа неизвестных осуществила погром в армянской церкви Сурб Киракос в Диарбекире
|Моуриньо: Лингард с Мхитаряном придали "МЮ" динамики и обеспечили ничью в матче с "Бернли"
|Уроженка Армении оценила умышленное замедление работы iPhone судебным иском в триллион долларов
|Григорий Карасин: Россия никогда не ставила Армению перед выбором
|Шармазанов убежден: Серж Саргсян незаменимый управленец
|По делу о перевозке ЗРК "Игла" из Грузии в Армению экстрадирован Роберт Агванян
|Армения встретит Новый год без снега
|Серж Саргсян в Москве принял участие в неформальной встрече глав государств- участников СНГ
|На автодороге Степанцминда-Ларс со стороны России скопилось 385 грузовых автомобилей
|Руководители 41 СМИ Армении выступили за реанимацию Союза журналистов страны и за новую кандидатуру его руководителя
|Банк ВТБ (Армения) продолжает развивать обслуживание своих клиентов - юридических лиц и частных предпринимателей через платежные терминалы TelCell
|Beeline: Впредь услуга <Доверительный платеж> доступна при отрицательном балансе
|Прогноз: Израильско-палестинские проблемы могут быть решены с привлечением других стран арабского мира
|Израильский политолог: Отсутствие на "иерусалимском" голосовании в ООН стало бы проявлением самостоятельности в отношениях Армении с Израилем
|Саргсян: Грузия должна использовать возможности Армении для продажи своей продукции на рынках ЕАЭС
|В Тбилиси проходит встреча Саргсян-Маргвелашвили в узком составе
|МИД Армении: КПП Верхний Ларс открылся для проезда всех видов транспорта
|МЧС России помогает гражданам Армении, ставшим заложниками непогоды на КПП Верхний Ларс
|Между ЗАО «Капанский ГОК» и общиной Капан подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве
|Саркисян: Хозяином и владельцем Минобороны всегда должен быть министр, и горе той стране, где это не так
|Еганян: Пять граждан Азербайджана попросили убежища в Армении в первом полугодии 2017 года
|Хофстра: Важно, чтобы европейское сообщество четко осознало какова в Армении ситуация с миграцией
|Арцвик Минасян в вопросе лесных пожаров летом 2017 года не исключает и версию поджогов
|Beeline запустил платформу для онлайн платежей pay.beeline.am
|Предновогодний черный юмор: В подозрительном ящике под елкой Политехнического университета Армении найдена игрушечная взрывчатка и две бутылки с алкоголем
|Саргсян подписал указ о создании межведомственной комиссии по координации мероприятий по реализации документа "приоритеты партнерства" между РА и ЕС
|Во дворе Политехнического университета Армении найден подозрительный ящик: Студенты и преподаватели вуза эвакуированы
|"Союз информированных граждан": Россия поставила Армении лишь 55 % вооружения по предусмотренному $200 миллионному оружейному контракту
|На КПП Верхний Ларс скопилось 282 автомобиля: Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда всех видов транспортных средств
|Представители стран ЕАЭС высоко оценили успехи Армении в рамках интеграционного союза
|В Армении ожидается понижение температуры воздуха на 2-3 градуса
|При содействии Beeline организована деткая программа "Новый Год и Рождественское чудо"
|Усилиями Фондов "Степан Гишян" и "Вместе" в Гюмри открылась хлебопекарня для трудоустройства социально уязвимой молодежи
|Шармазанов направил письмо главе парламента Парагвая в связи с декларацией о "геноциде в Ходжалы"
|Густой туман опустился на Ереван - в аэропорту задерживаются рейсы
|Арцрун Ованнисян: Армения идет на развитие средств космической разведки
|Член вооруженной группировки "Сасна Црер" Армен Билян объявил голодовку
|Президент: Авантюристы должны осознавать, что попытки расшатать государственные устои в Армении обречены на провал, ни один вопрос не будет решен путем насилия и оружия
|Оппоненты законопроекта о введении запрета ввоза в Армению праворульных авто вышли на улицу
|Представители правозащитной организации считают, что из-за негативного отношения РФ к ЛГБТ на постсоветском пространстве развилась враждебность к сексуальным меньшинствам
|Президент Болгарии посетит Армению
|Серж Танкян: Всю свою карьеру я говорил о необходимости знать о Геноциде армян
|Футбольный эксперт: Мхитарян - очередная ошибка Моуриньо
|Сергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного внимания
|Александр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальность
|Масис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативность
|Арман Меликян: Россия отнюдь не горит желанием “брать в долю” Турцию в разрешении Карабаха
|Посол России: Надеемся, Армения сможет стать тем самым “мостом сотрудничества” между ЕС и ЕАЭС, между Западом и Востоком
|Александр Искандарян : Брать предвыборные взятки и надеяться на революцию невозможно
|Рубен Шугарян: Интернационализация человеческой совести в отношении Арцаха нуждается в масштабировании
|Манвел Саркисян: За 25 лет люди потихоньку осознали, что они занимаются ерундой
|Левон Алтунян: Мы строим новую архитектуру армянской медицины
|В отличие от Михаила Саакашвили путь Юлии Тимошенко в президенты Украины фактически открыт
|Аркадий Тер-Тадевосян (Коммандос): Любой компромисс с Арцахом и Арменией для Ильхама Алиева равен политическому самоубийству
|Андрей Арешев: Мало говорить о достижении договоренностей по Карабаху, важно и нужно их имплементировать
|Саргсян и Алиев в очередной раз предопределили в Женеве неопределенность вокруг Карабаха
|Ованес Игитян: Армения слишком часто оглядывается на Москву
|Владимир Бадалян: Туркменистан рассматривает вопрос поставок энергоресурсов в Армению через Иран
|Ильгар Велизаде: Не считаться с политической реальностью, повсеместно создаваемой в мире призраком сепаратизма, уже нельзя
|Авигдор Эскин: Вследствие референдумов в Курдистане и Каталонии давление на Армению в вопросе Карабаха может ослабнуть
|Гагик Арутюнян: Россия, Иран и Китай вспомнили о своем великом прошлом во многом благодаря США
|Максим Сучков: Качественная и системная реализация российских проектов по развитию Армении исключит нервную реакцию Москвы на то, что «там задумали американцы»
|Зардушт Ализаде: Ильхаму Алиеву Сечин в Азербайджане не нужен
|Исключать, обусловленного давлением Москвы, отказа Армении от договора с Евросоюзом не приходится
|Тимур Уразаев: Являясь членом ЕАЭС, Армения также как и Казахстан априори являются факторами для своих партнеров в других странах ЕАЭС.
|Агаси Енокян: Антироссийские санкции США несут Армении, как негатив, так и позитив
|Мецаморская АЭС функционирует под контролем МАГАТЭ и на этом можно поставить точку
|Расим Мусабеков: Покупая российское оружие, Азербайджан подкупает Россию
|Ахмет Ярлыкапов: Складывающаяся вокруг терроризма ситуация должна вызывать тревогу и в Армении
|GeoProMining-десять лет работы на благо страны,в авангарде золотодобычи
|Эдуард Абрамян: “Армянскую” политику администрации Трампа во многом формирует реакция Еревана на инвестиционное предложение Вашингтона
|Авигдор Эскин: Для Израиля конструктивные отношения Армении и Ирана не минус, а плюс
|Игорь Назарук: Когда ЕАЭС заработает на полную мощь, тогда вопросы экспорта и межкооперационных связей получат новый существенный импульс в развитии
|Министр обороны Израиля в очередной раз поставил под сомнение факт Геноцида армян в Османской Турции
|Признание Израилем Геноцида армян от ближневосточной динамики не зависит
|В Австрии состоялся Международный молодежный форум "Будущее европейской и евразийской интеграции: форсайт 2040"
|Эрдоган привел Армении Грузию как пример сотрудничества с соседями
|Постоянная комиссия Парламента отклонила проект фракции "Елк" о выходе Армении из ЕАЭС
|Армянская делегация в ПАЧЭС в знак протеста покинула зал заседаний
|“Дипломатия тостов” как путь для евроинтеграции Армении
|Правящая партия Армении отмалчивается относительно обвинений телеканала Минобороны России в приверженности РПА к фашизму
|Шармазанов белорусскому коллеге: Игнорирование Геноцида армян породило гитлеровский фашизм
|Шармазанов азербайджанскому коллеге: Проводить параллели между карабахским, курдским и каталонским процессами алогично и неграмотно
|Эдмон Марукян: Армения пережила регресс в различных областях не подписав соглашение с ЕС в 2013 году
|Шармазанов: Если мир не признает самоопределение Арцаха, то он не должен признавать и самоопределение советских республик
|Начальник Госслужбы безопасности пищевых продуктов Армении считает нецелесообразным реализацию ГМО-продукции на территории республики
|Армения с декабря 2017 года начнет вакцинацию девочек в возрасте 13 лет от папилломавируса
|Аналитик: Сдача арцахских территорий в результате сделки Путин-Эрдоган обеспечить долговременную реализацию армянских интересов неспособна
|Эксперт: Нашей целью является не борьба с ГМО-компаниями, а принятие законов, защищающих интересы армянских фермеров и потребителей
|В Ереване находится пилотажная группа сверхсовременных истребителей
|Шармазанов: Для Армении неприемлемы попытки Баку придать карабахскому конфликту религиозный характер
|Никол Пашинян: Министр обороны вместо казармы "отслужил" в качестве референта Сержа Саргсяна
|Усилиями армянских депкругов была пресечена очередная попытка Пакистана принять участие в заседании ПА ОДКБ в качестве наблюдателя
|Ереван в очередной раз посоветовал Эрдогану держаться подальше от карабахской проблемы
|Признание парламентом Мексики независимости Арцаха при правильной работе не за горами
|Прогноз: Подписание Соглашения с ЕС выделит Армению среди стран ЕАЭС, ОДКБ и СНГ
|Законопроект об отмене отсрочки от воинской службы стал предметом острых дебатов в армянском парламенте
|Российская военная база в Армении продолжает оснащаться новым вооружением: в соединение поставлены разведкомплексы "Радиолампа"
|Давид Арутюнян: Законопроект против домашнего насилия в Армении - насущная необходимость
|Глава Нацсъезда западных армян: Турция не передаст Азербайджану 4 представителей интеллигенции, посетивших Арцах
|Прогноз: Пример Азербайджана указывает, что как геополитический проект Курдистан вполне может сложиться
|Соединенные Штаты помогут Армении оценить ущерб от пожаров
|Армения примет участие в учениях "Боевое содружество 2017" в рамках СНГ на фоне отказа от участия в учениях НАТО