Четверг, 28 Декабря 2017 13:38

АрмИнфо.Служба Национальной безопасности Армении (СНБ) предотвратила попытку въезда в страну иностранного гражданина, подозреваемого в связях с "одной из международных террористических организаций".

Согласно сообщению ведомства, благодаря предпринятым мероприятиям подразделений СНБ РА, был запрещен въезд в Армению гражданина

иностранного государства, который подозревался в контактах с международной террористической организацией.

Ранее газета "Аравот" со ссылкой на свои источники сообщала, что спецслужбы в столичном аэропорту "Звартноц" задержали гражданина одной из среднеазиатских стран, который подозревается в связях с "Исламским государством". Согласно сообщению газеты, неизвестный попытался въехать в Армению из Турции. Спустя некоторое время после задержания предполагаемый террорист был выслан обратно в Турцию.

СНБ РА также сообщило, что в целом, за 2017 год сотрудниками ведомства были задержаны 960 иностранцев, которые так или иначе подозревались в причастности к деятельности террористических организаций. Все они были депортированы.