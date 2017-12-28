Четверг, 28 Декабря 2017 13:37

АрмИнфо.Армения идет на криминализацию деяния, направленного на принуждение к предвыборной агитации или воспрепятствование ведению такой работы. Правительство Армении 28 декабря одобрило поправки в Избирательный кодекс РА и ряд сопутствующих законодательных актов.

Как заявил министр юстиции Давид Арутюнян, пакет законодательных преобразований нацелен на нивелирование рисков, связанных со злоупотреблением административным ресурсом в выборном процессе. По его словам, в первую очередь, расширяется круг лиц, в отношении которых вводятся ограничения по линии участия в предвыборной кампании, включая в действующий список представителей медорганизаций и образовательных учреждений. Помимо этого, ограничения распространяются на сотрудников государственных и общинных учреждений и организаций, где государство или община имеют 20%-ое и более участие в уставном капитале.

Следующее нововведение касается принуждения к предвыборной агитации или воспрепятствования ведению такой работы. Министерство юстиции посчитало, что деяние является "крайне серьезным и опасным", в результате этого криминализует норму и отягощает ответственность за его совершение, например, при использовании служебной и иной зависимости лица.

Документом также предлагается запретить при выполнении должностных обязанностей использование в агитационных целях финансовых, информационных средств, территорий, транспортных и коммуникационных, материальных и человеческих ресурсов.