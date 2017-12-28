Четверг, 28 Декабря 2017 13:18

АрмИнфо.GeoProMining, диверсифицированная международная группа горнодобывающих компаний (GPM или <Компания>), отметила новогодние праздники в Армении рядом массовых мероприятий.

В рамках празднования Нового Года Компания организовала праздничныe представления в городах своего присутствия - в Гегаркуникской, Араратской и Сюникской областях республики. В числе мероприятий представление детских мюзиклов <Новогодние приключения в лесу>, а также акция <Спеши дарить добро>. В последней участвуют дети из семей сотрудников компаний GeoProMining, которые провели дружеские встречи с детьми с ограниченными возможностями, вместе отметили праздники с Дедом Морозом и преподнесли им подарки. В целом Компания преподнесла новогодние подарки 2700 детям в регионах своего присутствия.

<Масштабное празднование новогодних праздников для GeoProMining стало многолетней доброй традицией. Ежегодно, Компания, в сотрудничестве с органами местного самоуправления проводит мероприятия в городах Варденис, Арарат, Агарак, Мегри и в селе Арарат. Мы считаем важным тематическое и целевое преподнесение детям подарков, способствующих развитию и обучению подрастающего поколения. Мы подбираем игры направленные на интеллектуальное развитие детей. Уже много лет мы работаем с ведущими издательствами над созданием научно-популярных книг, переводов зарубежных классиков и обучающей литературы, которые и преподносим детям>, - отмечает официальный представитель GeoProMining Рузанна Григорян.

Группа компаний GeoProMining - динамично развивающаяся международная частная компания с диверсифицированной ресурсной базой металлов, основана в 2001 году. GeoProMining производит золото в виде сплава <Доре> и медный, молибденовый и сурьмяной концентраты. В Армении GeoProMining принадлежат два предприятия - Агаракский медно-молибденовый комбинат и компания GPMGold, разрабатывающая Сотское золотоносное месторождение и управляющая Араратской золотоизвлекательной фабрикой Инвестиции в экономику Армении за последние 10 лет в совокупности превысили $505млн.