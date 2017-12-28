Четверг, 28 Декабря 2017 13:16

АрмИнфо. Азербайджан положительно смотрит на предложение о расширении офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как сообщают азербайджанские СМИ, об этом 28 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года, сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он напомнил, что этот вопрос обсуждался в течение текущего года и отражен в последнем заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ. "Мы положительно относимся к этому предложению, однако этот процесс должен вестись параллельно с субстантивными и интенсивными переговорами, направленными на урегулирование конфликта", - заявил Гаджиев. Говоря в целом о карабахском урегулировании, представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства констатировал, что во второй половине 2017 года наблюдалось оживление в переговорном процессе по урегулированию конфликта.

Напомним, что договоренности о расширении мандата офиса Каспршика были достигнуты на Венском и Петербургском саммитах президентов Армении и Азербайджана в 2016 году. Однако, договоренности до сих пор не воплощены в жизнь по причине отказа Азербайджана утвердить мандат финансирования офиса.