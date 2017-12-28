15 ноября 2012 года группа представителей общественности Республики Армения выступила с заявлением, в котором провозгласила создание в стране "Предпарламента". Цель создания оппозиционного движения - формирование путем альтернативных выборов Учредительного собрания, которое создаст обновленную концепцию стратегического развития Армении и, как необходимый шаг, мобилизует новый кадровый ресурс управления государством. Затем, Предпарламент был переименован в Учредительный парламент, одним из лидеров которого был герой Карабахской войны, лидер движения "Столетие без режима" Жирайр Сефилян Жирайр Сефилян, который ныне отбывает срок по обвинению в подготовке массовых беспорядков в Армении.

© 1991-2017 Любое использование материалов АрмИнфо допускается не иначе как с письменного разрешения их правообладателя — ООО "Адженси оф рейтинг маркетинг информейшн".

Под использованием понимается любое полное или частичное воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, в том числе и вовлечение Материалов в мониторинг СМИ и любые другие способы использования, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели.

Использование Материалов сайтов www.arminfo.am, www.arminfo.info, www.finport.am и www.finport.info с нарушением этих условий означает, что материалы используются неправомерно, что является нарушением прав Правообладателя и влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством РА.