Среда, 27 Декабря 2017 18:51

АрмИнфо. В России приветствуют активизацию переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию, включая предстоящую встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана, и заинтересованы в его результативности. Об этом в интервью информационному агентству "Интерфакс" заявил статс-секретаря - заместителя Министра иностранных дел России Григорий Карасин, комментируя предстоящую встречу глав МИД Армении и Азербайджана.

"Поддерживаем стремление Еревана и Баку к поиску компромиссных развязок на основе имеющихся наработок. Со своей стороны, вместе с партнерами по сопредседательству в Минской группе будем и впредь оказывать посредническое содействие мирному урегулированию затянувшегося конфликта. Эта единая позиция России, США и Франции была четко сформулирована в Совместном заявлении глав делегаций трех стран на прошедшем в начале декабря этого года в Вене заседании министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ", - сказал российский дипломат.

В то же время он напомнил, что в октябре 2017 года после длительного перерыва в Женеве при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ прошел армяно- азербайджанский саммит, посвященный нагорно-карабахскому урегулированию. "На нем было условлено интенсифицировать переговорный процесс и предпринять дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на линии соприкосновения конфликтующих сторон. В этой связи сопредседатели провели в ноябре этого года раздельные консультации с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, а в декабре этого года организовали встречу министров в Вене, <на полях> заседания СМИД ОБСЕ. Обсуждались ключевые вопросы урегулирования, по которым к консенсусу пока прийти не удалось. Кроме того рассматривались возможные действия, способствующие деэскалации ситуации в зоне конфликта. Сторонам были переданы конкретные предложения, связанные с расширением миссии наблюдателей ОБСЕ. Министры договорились продолжить разговор по этим и другим вопросам НКУ в январе 2018 года с участием "тройки" посредников", - резюмировал Карасин.