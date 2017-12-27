Среда, 27 Декабря 2017 18:51

АрмИнфо.В целях поощрения своих постоянных клиентов Конверс Банк ежегодно осуществляет предпраздничную акцию Cashback, предоставляя своим картодержателям возможность совершать выгодные покупки. И на этот раз в преддверии новогодних и рождественских праздников Конверс Банк объявляет о начале традиционной акции Cashback.

Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе Банка, 29 и 30 декабря при новогодних безналичных покупках в магазинах и торговых центрах действует сashback в размере 25% от потраченной суммы. Акция не действует в случае покупок в режиме онлайн.

В сеть партнеров Банка включены центры обслуживания, в том числе пользующиеся большим спросом брендовые магазины и торговые центры, торгующие одеждой, обувью, парфюмерией, сладостями.

Кроме того, данная акция Cashback знаменует начало мероприятий, посвященных 25-летию Конверс Банка. "В 2018 году в рамках мероприятий, посвященных 25-летию Конверс Банка, своим новым и действующим клиентам будут предложены новые выгодные акции и банковские продукты, а также программы лояльности и социальной ответственности, действующие как в Ереване, так и в регионах", - отметили в Банке.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 октября 2017 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук- ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%.