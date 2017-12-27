Среда, 27 Декабря 2017 18:50

АрмИнфо. Арцах самоопределился не от Азербайджана, а от Советского союза. Об этом 27 декабря на пресс-конференции в Ереване заявил вице-спикер армянского парламента, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, подводя итоги уходящего года.

Вице-спикер армянского парламента в очередной раз напомнил, что Нагорный Карабах никогда не был в составе независимого Азербайджана. "Арцах самоопределился до развала Советского союза, по тем же правовым основам, как и другие государства- члены СССР, в том числе, те три, которые сегодня являются членами Европейского Союза - Латвия, Литва, Эстония, так же как Армения и Грузия. Но как же получилось, что в отношении союзных республик это право признается, а отношении Арцаха - нет. Непризнание Арцаха ставит под сомнение легитимность самоопределения союзных республик, в том числе и тех, которые являются членами ЕС", - сказал парламентарий.

Вместе с тем, Шармазанов напомнил, что армянская сторона неоднократно подчеркивала, что для эффективного решения карабахского конфликта необходимо устранить в первую очередь его причины, а не последствия. "Основа посреднической миссии ОБСЕ - достичь международного признания Арцаха. Тема проходящих переговоров - признание международным сообществом независимости Арцаха, окончательное определение судьбы арцахского народа", - отметил вице-спикер. В этом контексте он также напомнил, что в новом рамочном соглашении Армения-ЕС есть положение по Нагорному Карабаху, где четко прописано, что страны ЕС признают урегулирование конфликта на основе трех известных принципов - неприменения силы, территориальная целостность право народов на самоопределение.