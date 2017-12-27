Среда, 27 Декабря 2017 18:49

АрмИнфо.Голосование Армении в ООН по вопросу Иерусалима исходило из национальных интересов страны. Об этом на пресс-конференции в Ереване заявил вице-спикер парламента Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

Отвечая на вопрос о том, почему Армения не воздержалась от голосования по этому вопросу, как, например, соседняя Грузия, и не ухудшатся после этого отношения Еревана с Вашингтоном, Шармазанов заметил: "У Грузии свои приоритеты, у Армении свои. Армения в ООН проголосовала, исходя из логики переговорного процесса, резолюций ООН и своих национальных интересов. Мы не должны способствовать шагам, которые создадут дополнительную напряженность в Иерусалиме, которые противоречат интересам армянской общины". Он подчеркнул, что Армения отличная осознает необходимость соблюдения международных форматов и договоренностей по тем или иным проблемам, будучи вовлеченной в переговорный процесс по карабахскому урегулированию. "Мы же требуем от международного сообщества соблюдения достигнутых договоренностей в рамках общепринятого формата, как же мы сами можем поступать иначе в аналогичных ситуациях",- заметил вице-спикер

При этом он не выразил опасений относительно возможного ухудшения армяно-американских отношений на фоне последнего голосования Армении в ООН. "Армяно-американские отношения находятся на высоком уровне, и мы должны приложить усилия для их дальнейшей активизации",- заявил он, добавив, что из-за позиции Еревана в ООН по иерусалимскому вопросу национальным интересам Армении ничего не угрожает, поскольку она поступила также, как и многие страны-члены организации.

Отметим, что Армения в ООН проголосовала против резолюции по признанию США столицей Иерусалима. Против документа проголосовали 128 стран. Меж тем, президент США Дональд Трамп пообещал лишить эти страны содействия Вашингтона.

Ранее Трамп выступил с заявлением о признании США Иерусалима в качестве столицы Израиля. Данное заявление удостоилось негативной оценки международного сообщества, за исключением нескольких стран.