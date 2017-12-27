Среда, 27 Декабря 2017 15:24

АрмИнфо."Мне представилась возможность участвовать в первом мероприятии "Мандарин", которая проходила в Магадане в 2013г. И сегодня мы проводим наше первое подобное мероприятие в Армении. Самое главное в данном мероприятии - подарить детям радость и обеспечить им праздничное новогоднее настроение", - об этом 26 декабря на мероприятии "Мандарин" заявил генеральный директор ЗАО "Капанский ГОК" Дмитрий Ушков.

Мероприятие называется "Мандарин" и проводится в рамках корпоративной благотворительности компании "Полиметалл", которая включает в себя как благотворительные акции предприятий, так и благотворительность со стороны сотрудников, при организационной поддержке и координации со стороны предприятия.

В рамках данного мероприятия 40 детей из "Центра поддержки семьи и ребенка" получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки, которые для детей подготовило ЗАО "Капанский ГОК". Воспитанники Центра, в основном - дети из социально неблагополучной семьи, заранее написали письма Деду Морозу, которые собрал координатор мероприятия. Детские желания были разными - велосипед, телефон, зимняя и спортивная одежда и т. д. Желания были записаны на игрушки в виде мандаринок с фотографиями детей, и повешены на корпоративной елке. Сотрудники компании подходили к елке и сами решали, какую мандаринку забрать и чью мечту осуществить. Подарки были приобретены как сотрудниками индивидуально, так и группами.

Проекты в рамках социальной деятельности ЗАО "Капанский ГОК" включают также благотворительные акции со стороны предприятия, общий объем которых за 2017г. превысил 50 млн драмов, и социальное партнёрство с общиной Капан, в рамках которого было заключено соглашение социально-экономическом сотрудничестве с общиной и за 2017 в общину инвестировано 115 млн драмов. Суммарные социальные инвестиции <Полиметалла> в Сюникскую область за 2017 г. превышают 190 млн драмов.

Компания инвестирует средства в социальные проекты в дополнение к полноценному выполнению всех законодательно установленных обязательств. В частности, налоговые и другие обязательные платежи компании в государственный бюджет РА за первые 9 месяцев 2017 г. составили около 4,6 млрд драмов.

Отметим, что "Полиметалл" - одна из ведущих компаний по добыче золота и серебра в России, Казахстане и Армении. Основана в 1998 г. Имеет 19 летний опыт в геологоразведке, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию крупных горнодобывающих предприятий. Весь комплекс работ, от геологоразведки до эксплуатации, компания осуществляет самостоятельно.

<Полиметалл> начал свою деятельность в Армении в 2015 г. с приобретения акций ЗАО <Личкваз>, обладающего правом недропользования в отношении золотого месторождения Личкваз-Тей. Капанский ГОК компания приобрела в апреле 2016 г. В состав комбината входят подземный рудник с годовой производительностью в 480 тыс. тонн, перерабатывающая флотационная фабрика проектной мощностью в 1 млн тонн руды в год и инфраструктурные объекты. За первые 9 месяцев 2017 г. добыча и переработка руды на Капане составили 399 тыс. тонн и 389 тыс. тонн, произведено 0,7 тонн золота, 12,4 тонн серебра, 900 тонн меди и 3600 тонн цинка.

Согласно заявлению компании, одним из ключевых приоритетов <Полиметалла> является снижение воздействия технологических процессов на окружающую среду. Компания использует современные технологии, оборудование и наработанный опыт для минимизации воздействия на окружающую среду, соблюдает все нормативные требования и систематически проводит мониторинг экологической безопасности и систем управления. Система экологического менеджмента Polymetal сертифицирована независимыми аудиторами BureauVeritasCertification в?соответствии с международным стандартом ISO 14001-2004.