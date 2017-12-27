Среда, 27 Декабря 2017 15:16

АрмИнфо. Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассматривает полузащитника <Манчестер Юнайтед> Генриха Мхитаряна как потенциальную замену нападающему Алексису Санчесу, - считает немецкий футбольный эксперт Ли Прайс.

Эксперт считает, что в январе Мхитарян имеет все шансы на переход в лондонский <Арсенал>. Меж тем, по его информации, в услугах Мхитаряна заинтересован также другой лондонский клуб - "Тоттенхем".

Меж тем, согласно сведениям Daily Mail, манкунианцы будут готовы расстаться со своим 28-летним хавбеком если по нему поступит предложение в размере не менее 40 миллионов евро.

Однако, несмотря на то, что Мхитарян вошел в список ста лучших футболистов мира по версии The Guardian, пока что ни один из клубов столько платить за него не готов.