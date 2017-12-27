Среда, 27 Декабря 2017 15:16

АрмИнфо. Компания GeoProMining Gold, входящая в российскую группу горнодобывающих компаний GeoProMining, признана главным меценатом Араратского региона Армении. Как отметила в беседе с корреспондентом АрмИнфо глава департамента внешней политики и КСО компании Рузанна Григорян, GeoProMining Gold реализует в области, где владеет Араратской золотоизвлекательной фабрикой, целый комплекс мероприятий в рамках своей концепции корпоративной социальной ответственности «Ресурсы во благо».

Последние проекты компании - предоставление общине Арарат автобуса для бесплатных поездок студентов на учебу в ереванские Вузы и покупка техники по уборке мусора для города Арарат. Кроме того, компания проводит подобные мероприятия и в других регионах своего присутствия – в Варденисе, где владеет Сотским золотоносным месторождением и в Агараке, где компании принадлежит Агаракский медно-молибденовый комбинат.

Как сообщила Григорян, с первых же лет работы в Армении компания активно помогает общинам решать проблемы с транспортом, коммунальной техникой по поддержанию санитарно-гигиенических норм, а также решает вопросы по обеспечению электроэнергии, водоснабжения, газификации городов и сел, проводит ремонт и строительство таких инфраструктурных объектов как детские сады, дома культуры, больницы и школы. «В центре нашего внимания также образовательные процессы, мы ежегодно спонсируем стипендиальные программы по учебе студентов регионов в передовых российских и международных вузах, заказываем развивающую энциклопедичную, научно-образовательную литературу, поддерживаем культурные мероприятия. Оказывается помощь детям-инвалидам, детям из неимущих семей, а также ветеранам Великой отечественной войны и семьям погибших в арцахской войне», - отметила специалист.

Григорян отметила, что одной из добрых традиций компаниии стало празднование Нового Года: «Новогодние праздники в нашей компании принято широко отмечать. Каждый год мы не только поздравляем наших сотрудников и их семьи, но и стараемся уделить внимание всем нуждающимся в нем людям. Пользуясь случаем, хотела бы поздравить коллег и партнеров с наступающим Новым годом, чтобы в 2018 году добро и удача постучались бы в каждый дом».

Напомним, что GeoProMining - один из крупнейших инвесторов в Армении в 2017 году справило свой 10 летний юбилей работы в Армении. В 2007 году компания приобрела первый крупный актив в Армении, компанию GPM GOLD, разрабатывающую Сотское золотоносное месторождение и управляющую Араратской золотоизвлекательной фабрикой, а чуть позже - Агаракский медно-молибденовый комбинат (АММК).

Как ранее сообщал в беседе с корреспондентом АрмИнфо президент группы Роман Худолий, «понимая, что наши предприятия имеют градообразующий характер, в 2011 году компания перешла от разрозненных проектов к системному подходу и запустила комплексную программу, охватывающую все аспекты социальной жизни, начиная от внимательного отношения к сотрудникам и заканчивая минимизацией воздействия производства на окружающую среду. Мы постоянно взаимодействуем с органами государственной власти и местными администрациями, что позволяет нам максимально чутко реагировать на нужды жителей регионов, направлять благотворительные средства в те проекты, которые наиболее актуальны для местного населения». По его словам за 10 лет работы в Армении в реализацию различных социальных программ и благотворительность компания вложила более 8 млн. долларов США.