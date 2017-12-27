Среда, 27 Декабря 2017 14:26

АрмИнфо.Визит президента Армении в Грузию был очень эффективным. Об этом 27 декабря на пресс-конференции в Ереване заявил вице-спикер армянского парламента, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, подводя итоги уходящего года.

При этом он отказался раскрыть подробности повестки встреч. На вопрос о том, обсуждался ли вопрос открытия альтернативного железнодорожного сообщения через Грузию (подразумевается через Абхазию- Ред.), Шармазанов, в частности, заявил: "В официальных сообщения о повестках встреч президента Армении было дано достаточно информации. Более того, что было представлено, я рассказать не могу",- сказал вице­спикер армянского парламента.

Говоря в целом об отношениях с Грузией, он сказал, что они динамично развиваются по всем направлениям, и у грузинской стороны достаточно положительное восприятие Армении по всем существующим вопросам. По убеждению Шармазанова, 2018 год будет особенным точки зрения укрепления взаимодействия как с Грузией, так и с Ираном.

"В этой связи хотел бы сказать, что отношения с соседним Ираном развиваются в положительном русле. Хотел бы отметить важное обстоятельство - у Ирана взвешенная позиция по нагорно-карабахскому конфликту, которая разбивает в дребезги попытки Баку придать религиозный окрас конфликту, что для нас неприемлемо", - сказал вице-спикер.

Отвечая на вопрос, каковы отношения Армении с Арабским миром,

Шармазанов, констатировал, что у официального Еревана нет дипломатических отношений лишь с Саудовской Аравией, которая не признала Армению. "Что касается других государств Арабского мира, то отношения с ними динамично развиваются, установлен как активный политический, так и экономический диалог. В конце концов, мы являемся частью так называемого большого Ближнего Востока. В предстоящем году, мы продолжим развивать наше взаимодействие со странами Арабского мира", - заключил армянский парламентарий.