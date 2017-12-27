Среда, 27 Декабря 2017 14:04

АрмИнфо. Beeline открыл в Гюмри новый офис продаж и обслуживания, расположенный по адресу ул. П.Севака 9, тер. 1/1. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, этот офис работает в понедельник- пятницу с 9:00 до 18:00 без перерывов.

"Прекрасно завершать год с такой приятной новостью, как новоселье. Теперь гражданам второго по велиине города Армении - Гюмри будет доступен этот красивый, новый и удобный офис продаж и обслуживания. Уверен, что наши клиенты будут посещать его с удовольствием и высоким настроением. Рад, что в современном и модернизированном офисе нашим сотрудникам работать будет более удобно и приятно, что в свою очередь обеспечивает качество обслуживания клиентов", - заявил генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

На сегодня по территории Армении действует 77 собственных и дилерских офисов продаж и обслуживания Beeline. Адреса этих офисов вместе с рабочими часами размещены на официальном сайте компании www.beeline.am. Beeline отмечает, что прежний офис в Гюмри по адресу ул. П.Севака 8/3 теперь уже не действует.

Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".