Среда, 27 Декабря 2017 13:55

АрмИнфо. Проживающая в Калифорнии уроженка Армении Виолетта Маилян оценила умышленное замедление скорости работы смартфонов iPhone судебным иском в триллион долларов.

Как сообщают американские СМИ, возмущенный пользователь старых моделей iPhone требует от корпорации Apple $999 999 999 000. Поводом для подачи судебного иска против Apple стало официальное признание представителей компании в умышленном замедлении скорости работы своих старых смартфонов.

Подобный иск против Apple далеко не первый - владельцы смартфонов часто обвиняют корпорацию в мошенничестве, несправедливой конкуренции и введению потребителя в заблуждение.