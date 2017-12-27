Среда, 27 Декабря 2017 13:44

АрмИнфо.Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что союзнические государства России, в том числе и Армения, как суверенное государство, вправе развивать контакты с другими странами и союзами.

По его словам, это вполне естественно в 21 веке. "Мы никогда не ставили своих соседей и союзников перед выбором, с кем вы: "с нами или с ними". Но мы вправе рассчитывать на приоритет союзнических отношений>, - сказал Григорий Карасин в интервью газете "КоммерсантЪ", отвечая на вопрос об отношении России к новому соглашению между Арменией и Евросоюзом.

При этом заместитель главы МИД России подчеркнул, что договоренности, которые подписываются в других форматах, включая <Восточное партнерство> ЕС, не должны нарушать обязательства, о которых страны ранее договорились.

Ранее сообщалось, что в рамках прошедшего 24 ноября 2017 года саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе Армения и Евросоюз подписали новое соглашение о расширенном и всеобъемлющем партнерстве.