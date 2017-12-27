Среда, 27 Декабря 2017 13:44

АрмИнфо. Вице-спикер армянского парламента, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов считает, что президент РА Серж Саргсян незаменимый управленец.

Так, 27 декабря на пресс-конференции в Ереване, отвечая на вопрос, кто займет пост- премьер-министра Армении после перехода республики на парламентскую форму правления, Шармазанов сказал, что придет 2018 год и обо всем будет объявлено. При этом он подчеркнул, что президент Армении в ходе своего последнего интервью ответил на все интересующие общественность вопросы и расставил "все по полочкам". Вице-спикер также добавил, что после полного перехода республики на парламентскую форму правления РПА вместе с АРФ "Дашнакцутюн" продолжат управлять страной до 2022 года.

"Что касается того, останется ли президент РА у власти, то хотел бы подчеркнуть, что я не знаю другого второго деятеля, кто бы смог так эффективно управлять Арменией и решать стоящие перед республикой стратегические вызовы. Кто-то считает, что нет незаменимых деятелей. Я считаю иначе. Я убежден, что есть незаменимые деятели. И такой деятель это - президент Саргсян. Сегодня нет более достойного лидера страны, чем он. Более того, я считаю, что в каждой сфере есть незаменимые люди, и в политической, в культурной, и в области искусства. К примеру, для меня Ваан Ованнисян был незаменимым деятелем", - заявил Шармзанов, и в этом контексте он добавил, что для каждого члена РПА большая честь находится в партии, возглавляемой Сержем Саргсяном. Пресс-секретарь правящей партии также подчеркнул, что независимо от должности, которую займёт действующий президент, он продолжит оставаться лидером РПА. " В нашей партии один лидер, все, в том числе, и я, и Карен Карапетян (премьер-министр - ред.), и Виген Саркисян (министр обороны - ред.) и иные политические деятели это осознают. И то, какой пост займет Саргсян, и займет ли вообще его, будет решено на съезде партии, и вы об этом будете информированы ", - заключил Шармазанов.