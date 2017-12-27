Среда, 27 Декабря 2017 13:37

АрмИнфо.В результате сотрудничества между прокуратурами Армении и Грузии, из Грузии в Армению был экстрадирован Роберт Агванян, находящийся в розыске за то, что он контрабандой перевез из Грузии в Армению зенитно-ракетный комплекс "Игла".

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, 24 марта 2017 года на основе доказательств, полученных в ходе предварительного расследования Департаментом уголовного розыска Службы национальной безопасности Армении, было принято решение осудить Роберта Агваняна за преступления, предусмотренные 235 статьей УК РА.

В результате совместной деятельности, проводимой в сотрудничестве с Управлением уголовного розыска РА, сотрудниками НСС и Центральным управлением уголовной полиции Министерства внутренних дел Грузии, Агванян 27 марта был обнаружен в Тбилиси. 25 декабря 2017 года Агванян был передан Армении.

Отметим, что Роберт Агванян разыскивался по делу Самвела Бабаяна. Согласно обвинительному заключению, бывший командующий Армией обороны Арцаха Самвел Бабаян обвиняется в подстрекательстве к незаконному приобретению, хранению и перевозке группой лиц по предварительному сговору переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла", а также в легализации имущества, полученного преступным путем (отмывание денег). На основе совокупности добытых доказательств Самвелу Бабаяну предъявлено обвинение по ч.1 190 (<Легализация доходов, полученных незаконным путем>) и ч.2 ст.38-235 (<Соучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенных организованной группой>) УК РА. Вместе с Самвелом Бабаяном по делу проходили также Санасар Габриелян, Армен Погосян, Карен Кочарян, Андраник Кочарян, Жора Закарян и Давид Арутюнян. Бывший командующий Армией обороны Арцаха Самвел Бабаян был задержан 22 марта. Суд общей юрисдикции административных районов Кентрон и Норк-Мараш принял решение об аресте Самвела Бабаяна сроком на 2 месяца.