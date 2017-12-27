Среда, 27 Декабря 2017 13:35

АрмИнфо.С 27-го по 31 декабря в Армении ожидается погода без осадков, сообщает пресс-служба МЧС РА.

С 27-30 декабря температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градусов. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Тавушская область и Сюникская долина будут встречать Новый год с весенней температурой воздуха - 17-20 и 18-23 градусов тепла соответственно.

В столице Армении в Ереване с 27-31 декабря ожидается погода без осадков. Ночью ожидается 1-3 градуса выше нуля, днем температура воздуха прогреется до 6-8 градусов.