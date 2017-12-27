Среда, 27 Декабря 2017 11:54

АрмИнфо.Находящийся с рабочим визитом в Российской Федерации президент Армении Серж Саргсян в Москве накануне принял участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ.

Как сообщает пресс-служба главы армянской республики, лидеры государств в ходе встречи подвели итоги российского председательства в СНГ в 2017 году и обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях. В начале встречи Президент Саргсян вместе с коллегами остальных государств СНГО выразил благодарность президенту принимающей стороны Владимиру Путину за активное председательство России в СНГ, а также за организацию московской неформальной встречи. По словам Сержа Саргсяна, это хороший повод отметить стабилизирующую и объединяющую роль России. Президент Республики отметил, что в этом году положительные тенденции в экономическом плане в России позитивно повлияли также на положение дел в Армении. Президент Саргсян пожелал России и президенту РФ в следующем году успехов во благо российского народа и армяно­российской дружбы.