Среда, 27 Декабря 2017 11:36

АрмИнфо. 27-го декабря по положению на 11:00 часов на автодорогах Армении местами наблюдается гололедица. Об этом сообщает пресс- служба МЧС РА. Согласно информации, на автодороге Сотк-Карвачар и на Варденяцском перевале местами наблюдается гололедица.

По данным из департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей. "Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России скопилось 385 грузовых автомобилей", - говорится в сообщении ведомства.