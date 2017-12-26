Вторник, 26 Декабря 2017 19:17

АрмИнфо. Руководители 41 СМИ Армении выступили сегодня с открытым заявлением, в котором выразили необходимость в фактической реанимации деятельности Союза журналистов Армении, и в качестве нового руководителя этой профессиональной творческой организации предложили главного редактора газеты «168 жам» (168 частов), ведущую телепрограммы «Р-эволюция» на телеканале Армения Сатик Сейранян.

Особенность заявления руководителей большинства СМИ состоит в том, что подавляющее большинство подписавших его не являются членами Союза. Фактически, это заявление принято в поддержку того, что бы Союз журналистов, который фактически более 25 лет существовал в стране лишь номинально, и почти никак не проявлял себя, кроме как изредка оказывал небольшую матпомощь ушедшим на пенсию журналистам, был бы сполна реанимирован и начал бы активно работать. Для этого руководители СМИ и надеются, что на предстоящем 28 декабря очередном съезде этой организации, его члены переизберут руководство Союза и его возглавит молодая и очень активная главред газеты «168 жам».

По мнению журналистской общественности страны, за прошедшие годы в сфере отечественной журналистики и СМИ накопилось большое количество нерешенных проблем и вызовов, связанных с обеспечением свободы слова, законодательным улучшением деятельности СМИ, влиянием на сферу цифровой революции, вопросами профессиональной этики. По убеждению подписавших открытое заявление, Союз журналистов должен стать той площадкой, где должны решаться вопросы, и в первую очередь те, чте непосредственно связаны с правами и интересами СМИ и представителей отечественной журналистики.