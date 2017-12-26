|Руководители 41 СМИ Армении выступили за реанимацию Союза журналистов страны и за новую кандидатуру его руководителя
|Банк ВТБ (Армения) продолжает развивать обслуживание своих клиентов - юридических лиц и частных предпринимателей через платежные терминалы TelCell
|Beeline: Впредь услуга <Доверительный платеж> доступна при отрицательном балансе
|Прогноз: Израильско-палестинские проблемы могут быть решены с привлечением других стран арабского мира
|Израильский политолог: Отсутствие на "иерусалимском" голосовании в ООН стало бы проявлением самостоятельности в отношениях Армении с Израилем
|Саргсян: Грузия должна использовать возможности Армении для продажи своей продукции на рынках ЕАЭС
|В Тбилиси проходит встреча Саргсян-Маргвелашвили в узком составе
|МИД Армении: КПП Верхний Ларс открылся для проезда всех видов транспорта
|МЧС России помогает гражданам Армении, ставшим заложниками непогоды на КПП Верхний Ларс
|Между ЗАО «Капанский ГОК» и общиной Капан подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве
|Саркисян: Хозяином и владельцем Минобороны всегда должен быть министр, и горе той стране, где это не так
|Еганян: Пять граждан Азербайджана попросили убежища в Армении в первом полугодии 2017 года
|Хофстра: Важно, чтобы европейское сообщество четко осознало какова в Армении ситуация с миграцией
|Арцвик Минасян в вопросе лесных пожаров летом 2017 года не исключает и версию поджогов
|Beeline запустил платформу для онлайн платежей pay.beeline.am
|Предновогодний черный юмор: В подозрительном ящике под елкой Политехнического университета Армении найдена игрушечная взрывчатка и две бутылки с алкоголем
|Саргсян подписал указ о создании межведомственной комиссии по координации мероприятий по реализации документа "приоритеты партнерства" между РА и ЕС
|Во дворе Политехнического университета Армении найден подозрительный ящик: Студенты и преподаватели вуза эвакуированы
|"Союз информированных граждан": Россия поставила Армении лишь 55 % вооружения по предусмотренному $200 миллионному оружейному контракту
|На КПП Верхний Ларс скопилось 282 автомобиля: Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда всех видов транспортных средств
|Представители стран ЕАЭС высоко оценили успехи Армении в рамках интеграционного союза
|В Армении ожидается понижение температуры воздуха на 2-3 градуса
|При содействии Beeline организована деткая программа "Новый Год и Рождественское чудо"
|Усилиями Фондов "Степан Гишян" и "Вместе" в Гюмри открылась хлебопекарня для трудоустройства социально уязвимой молодежи
|Шармазанов направил письмо главе парламента Парагвая в связи с декларацией о "геноциде в Ходжалы"
|Густой туман опустился на Ереван - в аэропорту задерживаются рейсы
|Арцрун Ованнисян: Армения идет на развитие средств космической разведки
|Член вооруженной группировки "Сасна Црер" Армен Билян объявил голодовку
|Президент: Авантюристы должны осознавать, что попытки расшатать государственные устои в Армении обречены на провал, ни один вопрос не будет решен путем насилия и оружия
|Оппоненты законопроекта о введении запрета ввоза в Армению праворульных авто вышли на улицу
|Представители правозащитной организации считают, что из-за негативного отношения РФ к ЛГБТ на постсоветском пространстве развилась враждебность к сексуальным меньшинствам
|Президент Болгарии посетит Армению
|Серж Танкян: Всю свою карьеру я говорил о необходимости знать о Геноциде армян
|Футбольный эксперт: Мхитарян - очередная ошибка Моуриньо
|В посольстве России в Армении состоялся литературно-музыкальный вечер "Кто были мы, шестидесятники"
|Прогноз: В 2018-м Армения должна суметь уравновесить внешнюю политику направлениями РФ-США, РФ-Украина, Иран-Израиль
|Экс-посол Армении в Египте: Снижение численности армянской общины в Иерусалиме является нашей главной проблемой
|АНКА протестует против чрезмерно мягкого приговора в отношении телохранителей Эрдогана, жестоко разогнавших мирную демонстрацию в Вашингтоне
|Экс-замдиректора нацпарка "Дилижан" объявлен в розыск по делу о незаконной вырубке деревьев
|ACBA-Credit Agricole Bank приступил к публичному размещению драмовых облигаций в объеме 1 млрд
|Арестован начальник продовольственной службы одной из воинских частей МО РА
|Ашотян: В числе внешнеполитических приоритетов Армении в 2018 году должно быть развитие отношений с Исламским миром
|Армения проголосовала "за" принятие резолюции, осуждающей признание Иерусалима столицей Израиля
|Глава фракции РПА: Серж Саргсян не претендовал и вряд ли теперь претендует на пост премьер-министра РА
|23-го и 24-го декабря в Музее АРАРАТ Ереванского коньячного завода пройдут “Дни Открытых Дверей”.
|Межпарламентская комиссия по сотрудничеству Евросоюз-Армения считает неприемлемым и нестабильным статус-кво в зоне карабахского конфликта
|Парламент Армении под звуки гимна завершил осеннюю сессию: Под занавес генерал-республиканец Сейран Сароян призвал коллег под Новый год поделиться с электоратом, кто чем сможет
|Beeline совместно с СDF и PicsArt наградили победителей программы <Новые технологии в процессе развития общин>
|Межпарламентская комиссия по сотрудничеству Евросоюз-Армения выступила с заявлением
|Арам Атешян: Быть братом Эрдогана для меня честь
|В Армении препятствуют работе компании GeoProMiningGold
|Парламент принял законопроект, который может стать новым водоразделом между сторонниками традиционной национальной семьи и адептами европейских ценностей
|В рейтинге FIFA Армения третий месяц остается на 90-м месте
|Арас Озбилиз покинет "Бешикташ" в "зимнее трансферное окно"
|Политолог: Турцию интересует не Арцах, а энергоресурсы Азербайджана
|Взгляд из Москвы: Определять кавказскую повестку единолично России не позволяют довольно слабые позиции на Кавказе
|Накаленные страсти в армянском парламенте не утихают уже вторые сутки: Блок "Царукян" покинул зал заседаний
|Каро Палян: Турция готовит массовые покушения на армян, алевитов и турков, проживающих ныне в Европе
|На территории Армении произошло землетрясение
|В Ереване горел троллейбус
АрмИнфо.С целью развития дистанционных каналов обслуживания для своих клиентов-юридических лиц и частных предпринимателей Банк ВТБ (Армения) запустил новую возможность пополнения своих банковских/карточных счетов через платежные терминалы TelCell с указанием назначения платежа.
Для этого на экранах платежных терминалов появилась виртуальная клавиатура с возможностью заполнения цели пополнения счета как цифровыми, так и буквенными символами. Таким образом, для клиентов-юридических лиц стало возможным максимально комфортно осуществлять приём средств в свою пользу, далее идентифицируя цели платежей и плательщиков посредством выписки.
В рамках сотрудничества с компанией TelCell клиенты Банка–юридические лица и частные предприниматели могут осуществлять также операции по пополнению своих вкладов и погашению кредитов.
Пополнение счетов и погашение кредитов возможно осуществлять в режиме 24/7 в любом из 1500 терминалов TelCell, расположенных по всей территории РА. В более чем 90% филиальной сети Банка ВТБ (Армения) также размещены платежные терминалы TelCell, где можно без простоя в очередях осуществлять все вышеуказанные платежи.
Банковские операции через терминалы TelCell проводятся быстро и безопасно. После того, как клиент совершил необходимый платеж, на его мобильный номер высылается СМС-уведомление со всеми подробностями операции. В рабочие дни и часы (пн.- сб., 9:00-18:00) операции осуществляются моментально, а в нерабочие дни и часы сделки осуществляются в 9:01 следующего рабочего дня.
Подробности о предоставляемой услуге можно узнать в филиалах Банка ВТБ (Армения), а также в Единой информационной службе Банка по номеру 87-87.
|Руководители 41 СМИ Армении выступили за реанимацию Союза журналистов страны и за новую кандидатуру его руководителя
|Банк ВТБ (Армения) продолжает развивать обслуживание своих клиентов - юридических лиц и частных предпринимателей через платежные терминалы TelCell
|Beeline: Впредь услуга <Доверительный платеж> доступна при отрицательном балансе
|Прогноз: Израильско-палестинские проблемы могут быть решены с привлечением других стран арабского мира
|Израильский политолог: Отсутствие на "иерусалимском" голосовании в ООН стало бы проявлением самостоятельности в отношениях Армении с Израилем
|Саргсян: Грузия должна использовать возможности Армении для продажи своей продукции на рынках ЕАЭС
|В Тбилиси проходит встреча Саргсян-Маргвелашвили в узком составе
|МИД Армении: КПП Верхний Ларс открылся для проезда всех видов транспорта
|МЧС России помогает гражданам Армении, ставшим заложниками непогоды на КПП Верхний Ларс
|Между ЗАО «Капанский ГОК» и общиной Капан подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве
|Саркисян: Хозяином и владельцем Минобороны всегда должен быть министр, и горе той стране, где это не так
|Еганян: Пять граждан Азербайджана попросили убежища в Армении в первом полугодии 2017 года
|Хофстра: Важно, чтобы европейское сообщество четко осознало какова в Армении ситуация с миграцией
|Арцвик Минасян в вопросе лесных пожаров летом 2017 года не исключает и версию поджогов
|Beeline запустил платформу для онлайн платежей pay.beeline.am
|Предновогодний черный юмор: В подозрительном ящике под елкой Политехнического университета Армении найдена игрушечная взрывчатка и две бутылки с алкоголем
|Саргсян подписал указ о создании межведомственной комиссии по координации мероприятий по реализации документа "приоритеты партнерства" между РА и ЕС
|Во дворе Политехнического университета Армении найден подозрительный ящик: Студенты и преподаватели вуза эвакуированы
|"Союз информированных граждан": Россия поставила Армении лишь 55 % вооружения по предусмотренному $200 миллионному оружейному контракту
|На КПП Верхний Ларс скопилось 282 автомобиля: Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда всех видов транспортных средств
|Представители стран ЕАЭС высоко оценили успехи Армении в рамках интеграционного союза
|В Армении ожидается понижение температуры воздуха на 2-3 градуса
|При содействии Beeline организована деткая программа "Новый Год и Рождественское чудо"
|Усилиями Фондов "Степан Гишян" и "Вместе" в Гюмри открылась хлебопекарня для трудоустройства социально уязвимой молодежи
|Шармазанов направил письмо главе парламента Парагвая в связи с декларацией о "геноциде в Ходжалы"
|Густой туман опустился на Ереван - в аэропорту задерживаются рейсы
|Арцрун Ованнисян: Армения идет на развитие средств космической разведки
|Член вооруженной группировки "Сасна Црер" Армен Билян объявил голодовку
|Президент: Авантюристы должны осознавать, что попытки расшатать государственные устои в Армении обречены на провал, ни один вопрос не будет решен путем насилия и оружия
|Оппоненты законопроекта о введении запрета ввоза в Армению праворульных авто вышли на улицу
|Представители правозащитной организации считают, что из-за негативного отношения РФ к ЛГБТ на постсоветском пространстве развилась враждебность к сексуальным меньшинствам
|Президент Болгарии посетит Армению
|Серж Танкян: Всю свою карьеру я говорил о необходимости знать о Геноциде армян
|Футбольный эксперт: Мхитарян - очередная ошибка Моуриньо
|В посольстве России в Армении состоялся литературно-музыкальный вечер "Кто были мы, шестидесятники"
|Прогноз: В 2018-м Армения должна суметь уравновесить внешнюю политику направлениями РФ-США, РФ-Украина, Иран-Израиль
|Экс-посол Армении в Египте: Снижение численности армянской общины в Иерусалиме является нашей главной проблемой
|АНКА протестует против чрезмерно мягкого приговора в отношении телохранителей Эрдогана, жестоко разогнавших мирную демонстрацию в Вашингтоне
|Экс-замдиректора нацпарка "Дилижан" объявлен в розыск по делу о незаконной вырубке деревьев
|ACBA-Credit Agricole Bank приступил к публичному размещению драмовых облигаций в объеме 1 млрд
|Арестован начальник продовольственной службы одной из воинских частей МО РА
|Ашотян: В числе внешнеполитических приоритетов Армении в 2018 году должно быть развитие отношений с Исламским миром
|Армения проголосовала "за" принятие резолюции, осуждающей признание Иерусалима столицей Израиля
|Глава фракции РПА: Серж Саргсян не претендовал и вряд ли теперь претендует на пост премьер-министра РА
|23-го и 24-го декабря в Музее АРАРАТ Ереванского коньячного завода пройдут “Дни Открытых Дверей”.
|Межпарламентская комиссия по сотрудничеству Евросоюз-Армения считает неприемлемым и нестабильным статус-кво в зоне карабахского конфликта
|Парламент Армении под звуки гимна завершил осеннюю сессию: Под занавес генерал-республиканец Сейран Сароян призвал коллег под Новый год поделиться с электоратом, кто чем сможет
|Beeline совместно с СDF и PicsArt наградили победителей программы <Новые технологии в процессе развития общин>
|Межпарламентская комиссия по сотрудничеству Евросоюз-Армения выступила с заявлением
|Арам Атешян: Быть братом Эрдогана для меня честь
|В Армении препятствуют работе компании GeoProMiningGold
|Парламент принял законопроект, который может стать новым водоразделом между сторонниками традиционной национальной семьи и адептами европейских ценностей
|В рейтинге FIFA Армения третий месяц остается на 90-м месте
|Арас Озбилиз покинет "Бешикташ" в "зимнее трансферное окно"
|Политолог: Турцию интересует не Арцах, а энергоресурсы Азербайджана
|Взгляд из Москвы: Определять кавказскую повестку единолично России не позволяют довольно слабые позиции на Кавказе
|Накаленные страсти в армянском парламенте не утихают уже вторые сутки: Блок "Царукян" покинул зал заседаний
|Каро Палян: Турция готовит массовые покушения на армян, алевитов и турков, проживающих ныне в Европе
|На территории Армении произошло землетрясение
|В Ереване горел троллейбус
|Сергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного внимания
|Александр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальность
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|Шармазанов азербайджанскому коллеге: Проводить параллели между карабахским, курдским и каталонским процессами алогично и неграмотно
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|Усилиями армянских депкругов была пресечена очередная попытка Пакистана принять участие в заседании ПА ОДКБ в качестве наблюдателя
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|Прогноз: Подписание Соглашения с ЕС выделит Армению среди стран ЕАЭС, ОДКБ и СНГ
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|Российская военная база в Армении продолжает оснащаться новым вооружением: в соединение поставлены разведкомплексы "Радиолампа"
|Давид Арутюнян: Законопроект против домашнего насилия в Армении - насущная необходимость
|Глава Нацсъезда западных армян: Турция не передаст Азербайджану 4 представителей интеллигенции, посетивших Арцах
|Прогноз: Пример Азербайджана указывает, что как геополитический проект Курдистан вполне может сложиться
|Соединенные Штаты помогут Армении оценить ущерб от пожаров
|Армения примет участие в учениях "Боевое содружество 2017" в рамках СНГ на фоне отказа от участия в учениях НАТО