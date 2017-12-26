Вторник, 26 Декабря 2017 16:20

АрмИнфо. Beeline объявляет об улучшении услуги <Доверительный платеж>. Теперь активировать ее можно даже при отрицательном балансе. Как сообщает пресс-служба компании, порог предоставления услуги снижен до минус 100 драмов, а стоимость услуги осталась прежней - 29 драмов. Согласно источнику, если на счету абонента закончились деньги, а возможности пополнить счет нет, <Доверительный платеж> поможет остаться на связи и пользоваться любыми услугами компании. По запросу клиента Beeline временно пополнит его счет.

<С Beeline просто и удобно даже при минимальном или отрицательном балансе на счету. Предложение снизить порог предоставления услуги было одним из самых популярных в рамках прошедшего в компании <Дня клиента>. Эта инициатива - пример быстрого реагирования на пожелания наших клиентов и небольшой, но, возможно, очень полезный подарок перед предстоящими праздниками>, - сказал Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Сумма, предоставляемая в рамках услуги <Доверительный платеж> зависит от величины расходов абонента за последние три месяца. Получить <Доверительный платеж>, как на территории Армении, так и в роуминге, можно, набрав команду 141#. Срок действия начисленной суммы составляет три дня. По истечении этого срока сумма <Доверительного платежа> будет списана со счета абонента автоматически, даже если на нем по-прежнему нет средств. Услуга доступна абонентам, пользующимся мобильной связью Beeline не менее 3-х месяцев.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.beeline.am, связавшись с компанией через официальную страницу Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в ближайшем офисе Beeline.

Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".