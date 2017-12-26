Вторник, 26 Декабря 2017 16:19

АрмИнфо.Концептуальный подход разрешения израильско-палестинских проблем, на мой взгляд, заключается в привлечении других ближневосточных арабских стран. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат израильского Кнессета 15-го созыва, президент ICES - Международного экспертного центра избирательных систем Александр Цинкер.

"Не уверен, что наши проблемы могут получить решение в рамках израильско- палестинских переговоров, учитывая отсутствие особой заинтересованности палестинцев в создании собственного государства",

- подчеркнул он.

В Израиле, по его словам, также ожидают публикации разработанной президентом США Трампом новой программы мирного урегулирования конфликта в которой могут содержаться новые, концептуальные предложения. Цинкер не исключает, что это придаст урегулированию арабо-израильского конфликта новые шансы

Политолог подчеркнул, что Израиль вернулся на свою территорию, вернул свою столицу, создал свое государство в 1948 году по решению ООН. А на следующий же день арабские страны объявили ему войну, которая идет уже почти семь десятилетий. И это вместо того, чтобы начать формирование палестинского государства.

По его оценкам, в случае появления конкретных предложений с палестинской стороны, Израиль готов к мирным переговорам. Вместе с тем, он с сожалением отметил, что палестинцы не хотят признавать даже сам Израиль, что является тупиковым путем.