Вторник, 26 Декабря 2017 16:17

АрмИнфо.Отсутствие представителей Армении на "иерусалимском" голосовании Генассамблеи ООН стало бы проявлением самостоятельности в отношениях Армении с Израилем. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат израильского Кнессета 15-го созыва, президент ICES - Международного экспертного центра избирательных систем Александр Цинкер.

21 декабря Армения в числе других 128 стран проголосовала на чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН "за" резолюцию выражающую "глубокое сожаление по поводу недавних решений, связанных со статусом Иерусалима", фактически осуждающую заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

"Если бы представители Армении по примеру Украины, Грузии, Молдовы и Туркменистана уклонились от участия в голосовании, ваша страна ничего бы не потеряла. По большому счету, в реальной расстановке сил ничего не изменилось, а резолюция Генассамблеи ООН в этом свете представляется лишено смысла и практического значения. Для Израиля это вообще не стало неожиданностью, став буре в стакане воды", - подчеркнул он.

Не видит ничего неожиданного и удивительного Цинкер и в мотивации голосования Армения в пользу антиизраильской резолюции, учитывая частоту голосований Еревана в различных международных организациях по примеру России и стран Европы. При этом, политолог подчеркнул наличие существенных различий в мотивации голосующих стран. В этом свете, он отметил тренд в сторону трансформации антисемитизма в мире и Европе, в частности, в антиизраилизм.

"Никто не может диктовать какому-либо государству, где должна находится его столица. Центром еврейского народа очень давно определили Иерусалим мы сами. Поэтому пересмотр объемов американской помощи различным странам - единственное, на что может повлиять эта резолюция. Голосование в очередной раз продемонстрировало отношение разных стран к Израилю и его проблемам. Думаю, что Израиль, и США обязательно придут к соответствующим выводам", - подытожил политолог.