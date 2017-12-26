Вторник, 26 Декабря 2017 12:02

АрмИнфо. Грузинская сторона должна использовать возможности Армении, наличие свободных экономических зон и для того, чтобы продавать свою продукцию на рынках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщает пресс-служба глав РА, об этом на совместной пресс-конференции с грузинский коллегой Георгием Маргвелашвили заявил армянский лидер Серж Саргсян.

"В этом плане любая зарегистрированная компания в Армении может просто быть очень полезной. Особенно хочу подчеркнуть новую свободную экономическую зону, созданную на границе с Ираном, которая даст очень большие возможности также для того, чтобы экспортировать грузинские товары и услуги на другой платежеспособный рынок - Исламскую Республику Иран", - сказал Саргсян.

В то же время он отметил важность углублению текущего сотрудничества между Арменией и Грузией в таких знаменательных сферах, как энергетика и транспорт, в том числе развитие транзитных возможностей двух стран и возможностей их эффективного использования. "Мы поговорили о реализации намеченных программ в сферах туризма, информационных технологий, учитывая существующий здесь большой потенциал. В повестке нашей встречи были также создание совместных промышленных предприятий", - заключил Саргсян.