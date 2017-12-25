Понедельник, 25 Декабря 2017 19:34

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян с двухдневным официальным визитом прибыл в Грузию.

Как сообщает пресс-служба грузинского лидера, во Дворце президента Грузии состоялась торжественная встреча Саргсяна. После официальной встречи, стартовали переговоры в узком составе, которые продолжатся в расширенном составе. По итогам встречи президенты Армении и Грузии выступят с совместным заявлением для СМИ.

Также запланирована встреча Саргсяна с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе, а также с Католикосом- Патриархом Всея Грузии Илией Вторым.

Президент Армении посетит также Научно-культурный центр "Дом Ованнеса Туманяна" и церковь Святого Георгия, где встретится с представителями армянской общины. В рамках визита Президент на тбилисской Площади Героев возложит венок к мемориалу и воздаст дань памяти.