Понедельник, 25 Декабря 2017 19:30

АрмИнфо. Согласно данным Генконсульства Армении в Ростове-на-Дону, КПП Верхний Ларс открылся для проезда всех видов транспортных средств. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МИД Армении.

Отметим, что автодорога Степанцминда-Ларс из-за плохих погодных условий со вчерашнего дня была закрыта для проезда всех видов транспортных средств. Согласно данным МЧС Южной Осетии, на КПП Верхний Ларс с российской стороны скопилось 282 транспортных средства, из них 247 - грузовых, 32 легковых автомобиля, а также 3 автобуса