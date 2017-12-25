Понедельник, 25 Декабря 2017 19:26

АрмИнфо. Согласно данным Генконсульства Армении в Ростове на Дону, для граждан Армении, застрявших на КПП Верхний Лас в связи с неблагоприятными погодными условиями, со стороны МЧС России установлены палатки, организована полевая кухня для предоставления гражданам горячего питания и иной помощи.

Как сообщает МИД Армении, на КПП находится и представитель Генконсула РА. Вместе с тем, во внешнеполитическом ведомстве Армении сообщают, что на участке дороги Степанцминда-Ларс продолжаются снегоуборочные работы, по предварительным данным есть угроза схода лавины, позже будет дана дополнительна информация.

Отметим, что автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда всех видов транспортных средств со вчерашнего дня.

Согласно данным МЧС Южной Осетии, на КПП Верхний Ларс с российской стороны скопилось 282 транспортных средства, из них 247 - грузовых, 32 легковых автомобиля, а также 3 автобуса.