Понедельник, 25 Декабря 2017 19:01

АрмИнфо.«Сотрудничество между ЗАО «Капанский ГОК» и общиной Капан имеет очень важное значение, как для общины, так и для людей, живущих в ней.Сегодня мы подытожим результаты проделанной нами работы за прошедший год и расскажем о наших проектах на будущий год». Об этом 25 декабря, во время подписания соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между ЗАО «Капанский ГОК» (входящий в состав «Полиметалл») и общиной Капан, заявил руководитель общины Ашот Айрапетян.

Он отметил, что данное соглашение является вторым, а в рамках первого соглашенияв общину Капан в 2017 г. было инвестировано 115 млн драм. Все результаты работы, проделанной за 2017 год, были представлены в виде слайдов,на которых были представлены объекты до и после осуществления программ. В частности, средства были направлены на ремонт зала дошкольного образовательного учреждения № 9, строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу ул. Лернагорцнери 16, приобретение мебели для музыкальной школы № 1, спортивного инвентаря для детско-юношеской спортивной школы им. Давида Амбарцумяна, мусоровоза для коммунальной службы мэрии, приобретение и установку светофоров на перекрестке ул. Аветисян, очистку р. Вохчи, организацию детского летнего лагеря, ежегодного фестиваля «Студенческое Лето», индивидуальную помощь. Кроме реализованных в рамках соглашения проектов, компания выделила более 50 млндрам на социальные и экологические программы и акции на территории общины.

Также Айрапетян отметил, что данное соглашение было разработано совместно с руководством общины Капан, в соответствии с приоритетами группы «Полиметалл» в сфере социальной деятельности. Включенные в соглашение проекты предварительно обсуждались с представителями Совета старейшин общины, Общественного, Художественного и Молодежного советов при мэрии Капана.

Относительно программ, которые будут реализованы в соответствии с соглашением на 2018 год, руководитель общины в частности отметил, чтоони включают строительство нового детского сада для 150 детей в районе Багаберд города Капан, продолжение строительства дошкольного образовательного учреждения по адресу Лернагорцнери 16, ремонт здания

Музыкальной школы N 2 и Школы искусств. В рамках соглашения в 2018 г. в общину Капан будет инвестировано 138,3 млн драм. Компания также продолжит благотворительную деятельность в дополнение к предусмотренному соглашением.

В свою очередь генеральный директор ЗАО «Капанский ГОК» Дмитрий Ушков отметил, что он удовлетворен результатами проделанной работы. «Мы стараемся осуществить все самые необходимые и первоочередные задачи, в которых нуждаются жители нашего города. Конечно, сразу невозможно осуществить все, однако мы планомерно, шаг за шагом реализуем нашу программу, начиная с самых важных вопросов стоящих на повестке дня. Затем мы обязательно займемся всеми другими важными задачами», - заявил Ушков.

Отметим, что 29 декабря 2016 г.другая компания «Полиметалла» в Армении –ЗАО «Личкваз» также заключила соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с общиной, на территории которой работает, с Мегри. В рамках соглашения строятся новый детский сад в селе Варданидзор и централизованная система отопления школы села Легваз. В соответствии с соглашением в 2017 г. в общину Мегри было инвестировано более 27 млн драм. В 2018 году продолжится и завершится строительство детского сада в Варданидзоре, который планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2018 г.

В течение 2017 г. в рамках социально-экономических соглашений с общинами территорий деятельности в Сюникской области «Полиметалл» инвестировал более 140 млн драм, а суммарные социальные инвестиции в область превышают 190 млн драм.

Соглашение обязует стороны обеспечить открытый доступ и прозрачность сведений об осуществляемых мероприятиях в рамках соглашения.

Компания инвестирует средства в социальные проекты в дополнение к полноценному выполнению всех законодательно установленных обязательств. В частности, налоговые и другие обязательные платежи компании в государственный бюджет РА за первые 9 месяцев 2017 г. составили около 4,6 млрд драм.

Напомним, что «Полиметалл» – одна из ведущих компаний по добыче золота и серебра в России, Казахстане и Армении. Основана в 1998 г. Имеет 19 летний опыт в геологоразведке, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию крупных горнодобывающих предприятий. Весь комплекс работ, от геологоразведки до эксплуатации, компания осуществляет самостоятельно.

«Полиметалл» начал свою деятельность в Армении в 2015 г. с приобретения акций ЗАО «Личкваз», обладающего правом недропользования в отношении золотого месторождения Личкваз-Тей. Капанский ГОК компания приобрела в апреле 2016 г. В состав комбината входят подземный рудник с годовой производительностью в 480 тыс. тонн, перерабатывающая флотационная фабрика проектной мощностью в 1 млн тонн руды в год и инфраструктурные объекты. За первые 9 месяцев 2017 г. добыча и переработка руды на Капане составили 399 тыс. тонн и 389 тыс. тонн, произведено 0,7 тонн золота, 12,4 тонн серебра, 900 тонн меди и 3600 тонн цинка.

Согласно заявлению компании, одним из ключевых приоритетов «Полиметалла» является снижение воздействия технологических процессов на окружающую среду. Компания использует современные технологии, оборудование и наработанный опыт для минимизации воздействия на окружающую среду, соблюдает все нормативные требования и систематически проводит мониторинг экологической безопасности и систем управления. Система экологического менеджмента Polymetal сертифицирована независимыми аудиторами BureauVeritasCertification в соответствиисмеждународнымстандартом ISO 14001-2004.