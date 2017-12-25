Понедельник, 25 Декабря 2017 16:36

АрмИнфо. Хозяином и владельцем Министерства обороны всегда должен быть глава оборонного ведомства, и горе той стране, где это не так. Об этом в интервью телеканалу "Шант" заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.

При этом он констатировал, что его отношения с военнослужащими как в течение этого года, так и намного раньше, в ходе работы в аппарате президента Армении, и во время службы в Минобороны всегда были блестящими. По его словам, это обусловлено тем обстоятельством, что он питает глубокое уважение к той преданности, патриотизму, которой живут офицеры армянской армии. При этом армянский министр выразил убеждение, что это сложная, достойная профессия и действительно, по сравнению с другими профессиями, по средним показателям, самые последовательные граждане - это офицеры армии. "Что же касается отношений министра обороны и начальника Генштаба Армении, то это вымышленные противоречия, поскольку они элементарно не могут иметь место. Это было бы самым опасным проявлением для оборонной сферы. Подобное противоречие теоретически может иметь несколько источников. Первое и самое опасное если и министр обороны, и начальник ГШ - военные. В этом случае, вместо министра обороны и начальника Генштаба, мы будем иметь начальников двух штабов, и начнется естественная конкуренция по вопросу того, чье влияние на войска более эффективное при выполнении задач. А согласно нашей Конституции, главный военный страны - это начальник Генштаба. И здесь не может быть никаких противоречий. Начальник ГШ не сможет эффективно управлять войсками, если не обладает полным доверием к министру обороны, и не доверяет той работе, которая осуществляется по части закупок, военно- политического диалога с другими странами, консолидации роли оборонной системы в государственной системе управления, без которых невозможно развитие Вооруженных сил",- сказал Саркисян, и в этом контексте добавил, что министр обороны не может быть эффективным, если не может опереться на знающего и умеющего начальника Генштаба. Министр считает, что эта аксиома управления оборонной сферой.

Отвечая на вопрос, готов ли он отправить на передовую сыновей своих однопартийцев (Правящая Республиканская партия Армнеии- Ред.), Саркисян заявил, что ни его однопартийцы, ни его коллеги никогда не обращались к нему с просьбой устроить своего сына в ту или иную воинскую часть. "Полагаю, что со временем это более четко проявится. Это долгий процесс, это задача ни одного дня. Это задача формирования общей атмосферы, в том числе и отношения к службе", - резюмировал министр обороны РА.