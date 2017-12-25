Понедельник, 25 Декабря 2017 16:07

АрмИнфо. Пять граждан Азербайджана попросили убежища в Армении в первом полугодии 2017 года. Об этом 25 декабря на встрече с журналистами в Миграционной государственной службе Министерства территориального управления и развития Армении заявил начальник управления Гагик Еганян.

Он проинформировал, что в одном случае речь идет о семье корреспондента газеты "Толыши Садо" в Азербайджане, участника талышского освободительного движения Шахина Мирзоева из четырех человек. "Сегодня семья Мирзоева покинула территорию Армении, уехав при содействии ООН в третью страну. Болевшая онкологическим заболеванием супруга Мирзоева скончалась и похоронена в Армении. Во втором случае, это гражданин Азербайджана, который и по сей день находится на территории РА", - сказал Еганян, промолчав про остальные три случая.