Понедельник, 25 Декабря 2017 16:06

АрмИнфо.Проект "Поддержка миграции и управления границами в Армении" (MIBMA) в рамках программы действий на 2017-2021 гг реализовать 173 специальных мероприятия по 8 направлениям. Об этом 25 декабря на встрече с журналистами в Миграционной государственной службе Министерства территориального управления и развития Армении заявил представитель Международный центр развития миграционной политики (ICMPD) , руководитель проекта MIBMA Карел Хофстра.

Он напомнил, что одна из целей стартовавшего в прошлом году проекта MIBMA - стимулирование диалога о либерализации визового режима. "Важно, чтобы европейское сообщество четко осознало, какова в Армении ситуация с миграцией. Это позволит создать доверие к миграционной системе Армении и позволит продвинуться по вопросу начала старта диалога о либерализации визового режима с ЕС", - сказал Хофстра.

При этом он сообщил, что в 2018 году в рамках концепции по интеграции мигрантов впервые будут организованны курсы по ориентации, будут субсидированы выплаты за съем жилья и курсы армянского языка, на это из госбюджета страны будет выделено 18 млн 158 тыс драм.

В центре внимания будет и вопрос реадмисии, в этой связи будет внедрена электронная система. В рамках проекта MIBMA также разработан проект по строительству здания для тех, кто обратился за убежищем. Здание стоимостью в $1,5 млн рассчитано на 120 человек.

Напомним, что проект MIBMA реализуется Миграционной государственной службой РА при финансовом содействие ЕС. Общая цель проекта MIBMA заключается в том, чтобы приблизить миграционную политику Армении и подходы к управлению границами к европейским стандартам, таким образом, повышая безопасность и способствуя торговле. Проектная деятельность будет сфокусирована на работе с армянскими органами власти, занимающимися вопросами миграции и охраной границ, принося пользу всем жителям Армении.

Программа состоит из двух основных компонентов - управление границами и миграция. Проектом предусмотрена разработка новой миграционной стратегии Армении, поскольку действующая стратегия действовала до декабря 2016 года. Новая стратегия будет соответствовать европейским стандартам и будет регулировать вопросы интеграции, реинтеграции, трудовой миграции, предоставления политического убежища, а также вопросы, касающиеся беженцев, принимаемых страной.