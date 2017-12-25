Понедельник, 25 Декабря 2017 16:05

АрмИнфо.

Проблема лесных пожаров в Армении, в виду изменяющихся климатических условий, останется и в будущем. ""В условиях глобального изменения климата подобные ситуации будут возникать, и мы должны быть к ним готовы", - заявил 25 декабря на пресс-конференции министр охраны природы Армении Арцвик Минасян. При этом, как подчеркнул министр, он не исключает и версию о преднамеренных поджогах.

На сегодня, как пояснил министр, нет четкого ответа на вопрос - кто виноват в возникших летом с.г. пожарах в Хосровксом и Бюраканском

лесах. "Дело находится в компетенции правоохранительных органов и в настоящее время министерство не владеет даже деталями следствия", - заявил Арвик Минасян.

Тем не менее, министр сегодня, как и прежде, придерживается той точки зрения, что причиной пожара стал человеческий фактор. "Я говорил неоднократно, повторю и сегодня - да, в те дни молния по данному участку не ударяла. Таким образом, я исключаю возгорание пожара по причине климатических условий. По какой именно причине разгорелся пожар - выяснит следствие", - указал Минасян.

В целях борьбы и профилактики лесных пожаров, как сообщил глава Минохраны природы, планируется на территории лесных массивов в ближайшее время установить новейшее техническое оборудование, которое позволит не только оперативно реагировать на ЧП, но и бороться с браконьерством и незаконной вырубкой лесов. Не последнюю роль сыграет и создание государственного комитета по охране лесов в ближайшем будущем. Планируется также расширение полномочий сотрудников службы, которым в том числе будет дано разрешение на ношение и использование оружия.

Отметим, что в 2017 году леса в Армении горели беспрецедентно много - возгорания были почти на всех лесных территориях Армении. В частности, пожар был зафиксирован в биосферном заповеднике "Зангезур", из-за действий противника по ту сторону границы. Пожары были и в заповеднике "Хосровский лес", в Бюраканском лесу, а также в национальных парках "Севан" и "Дилижан".