Понедельник, 25 Декабря 2017 14:12

АрмИнфо.Предновогодний черный юмор - в подозрительном ящике под елкой Политехнического университета Армении найдена игрушечная взрывчатка и две бутылки с алкоголем. Об этом АрмИнфо сообщили в МЧС.

Ранее АрмИнфо сообщало, что утром 25 января в Полицию поступил сигнал о том, что под елью во дворе Национального политехнического университета найден подозрительный ящик. Пока спасатели работали на месте, студенты и преподаватели вуза были эвакуированы из здания.