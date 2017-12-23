Суббота, 23 Декабря 2017 15:28

АрмИнфо.Страны Евразийского экономического союза должны взять на вооружение пример Армении, изучить ее опыт достижения успехов и мобилизации своих возможностей даже в трудной ситуации. Об этом на конференции <Три года ЕАЭС: достижения и перспективы> в рамках ежегодного заседания Евразийского экспертного клуба заявил советник посла России в Армении Александр Васильев.

По его словам, Армения продолжает показывать хорошие результаты не только в сфере торговли, но и перерабатывающей промышленности, сфере высоких технологий, в которой у Армении очень значительные результаты. Тем не менее, подчеркнул он, есть несколько нюансов, которые при подведении трехлетнего опыта евразийской интеграции все еще остаются актуальными. "В первую очередь это недостаточная пропаганда среди населения стран-членов. При этом важно понимать, что ЕАЭС, в отличие от других интеграционных союзов, не забюрократизирован какими-то лишними механизмами и открыт для обсуждений и новых идей",- отметил дипломат.

В свою очередь, посол Беларуси в РА Игорь Назарук заметил, что в настоящее время ощущаются подвижки по либерализации рынков ЕАЭС, ведется работа в направлении соответствующей маркировки произведенных в странах-членах товаров, как единого продукта ЕАЭС. В 2017 году посол констатировал рост по целому ряду ключевых экономических показателей. Однако, по его словам, цифры были бы гораздо весомее и ощутимее, если бы некоторые страны не чувствовали на себе негативное воздействие санкционной политики со стороны "сильных мира сего". Несмотря на это, дипломат в 2018 году спрогнозировал экономический рывок. По его словам, 2018 год пройдет под эгидой формирования общих энергетических рынков. "Новым элементном является подписание рамочного соглашения о партнерстве между Арменией и ЕС, что может служить дополнительным элементом для повышения эффективности сотрудничества двух очень мощных интеграционных структур",- резюмировал посол.

По словам посла Республики Казахстан в Армении Тимура Уразаева, за 3-х летний период становления ЕАЭС, несмотря на определенные региональные и глобальные сложности, все страны зафиксировали положительную динамику, и уже второй год подряд именно Армения показывает наилучшие показатели. "Динамика зафиксирована как в показателях экономического роста, так и экспорта как в страны ЕАЭС, так и в третьи страны. IT может стать локомитовом для Армении, которая может за собой потащить другие сферы. '''Беларусь взяла на себя роль этого локомотива, но еще с советских времен Армения была лидером и сегодня показывает хорошие результаты, что может стать локомотивом для развития других экономически важных сфер'',- отметил посол Урузаев.

Он также подчеркнул, что политика должна быть только инструментом для претворения в жизнь проектов на пространстве ЕАЭС, но не должна быть главной в формировании общей экономики на территории союза. "Политикой не накормишь людей, не поднимешь зарплату, политика должна быть лишь инструментом для претворения в жизнь всех идей и проектов в ЕАЭС. Мы привержены и в дальнейшем поддерживать общую стратегию по соединению наших экономик в одну и будем минимально применять политические инструменты для того, чтобы не мешать экономическим процессам>,- резюмировал посол Казахстана.

Отметим, что конференция организована исследовательско- аналитической общественной организацией <Интеграция и развитие> и научно-образовательным фондом <Нораванк>.