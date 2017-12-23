Суббота, 23 Декабря 2017 13:34

АрмИнфо.В Армении ожидается понижение температуры воздуха на 2-3 градуса. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Согласно источнику, 23-24 и ночью 25-го декабря в большинстве регионов время от времени ожидаются осадки и туман. Днем 25- го, 26-го и 27-го ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, с 22-24 в отдельных местах ожидается усиление ветра до 20-25 м/с. Ночью 26-го и 27-го декабря температура воздуха понизится на 2-3 градуса. В Ереване 23-24 и ночью 25-го декабря время от времени ожидаются осадки и туман. Днем 25-го, 26-го и 27-го ожидается погода без осадков, 22-24 декабря ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. -