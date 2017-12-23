﻿
 Суббота, 23 Декабря 2017 13:34
Александр Аванесов

В Армении ожидается понижение температуры воздуха на 2-3 градуса

В Армении ожидается понижение температуры воздуха на 2-3 градуса

АрмИнфо.В Армении ожидается понижение температуры воздуха на 2-3 градуса. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Согласно источнику, 23-24 и ночью 25-го декабря в большинстве регионов время от времени ожидаются осадки и туман. Днем 25- го, 26-го и 27-го ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, с 22-24 в отдельных местах ожидается усиление ветра до 20-25 м/с. Ночью 26-го и 27-го декабря температура воздуха понизится на 2-3 градуса.  В Ереване 23-24 и ночью 25-го декабря время от времени ожидаются осадки и туман. Днем 25-го, 26-го и 27-го ожидается погода без осадков, 22-24 декабря  ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. -

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Представители стран ЕАЭС высоко оценили успехи Армении в рамках интеграционного союзаПредставители стран ЕАЭС высоко оценили успехи Армении в рамках интеграционного союза
В Армении ожидается понижение температуры воздуха на 2-3 градусаВ Армении ожидается понижение температуры воздуха на 2-3 градуса
При содействии Beeline организована деткая программа При содействии Beeline организована деткая программа "Новый Год и Рождественское чудо"
Усилиями Фондов Усилиями Фондов "Степан Гишян" и "Вместе" в Гюмри открылась хлебопекарня для трудоустройства социально уязвимой молодежи
Шармазанов направил письмо главе парламента Парагвая в связи с декларацией о Шармазанов направил письмо главе парламента Парагвая в связи с декларацией о "геноциде в Ходжалы"
Густой туман опустился на Ереван - в аэропорту задерживаются рейсыГустой туман опустился на Ереван - в аэропорту задерживаются рейсы
Арцрун Ованнисян: Армения идет на развитие средств космической разведкиАрцрун Ованнисян: Армения идет на развитие средств космической разведки
Член вооруженной группировки Член вооруженной группировки "Сасна Црер" Армен Билян объявил голодовку
Президент: Авантюристы должны осознавать, что попытки расшатать государственные устои в Армении обречены на провал, ни один вопрос не будет решен путем насилия и оружияПрезидент: Авантюристы должны осознавать, что попытки расшатать государственные устои в Армении обречены на провал, ни один вопрос не будет решен путем насилия и оружия
Оппоненты законопроекта о введении запрета ввоза в Армению праворульных авто вышли на улицуОппоненты законопроекта о введении запрета ввоза в Армению праворульных авто вышли на улицу
Представители правозащитной организации считают, что из-за негативного отношения РФ к ЛГБТ на постсоветском пространстве развилась враждебность к сексуальным меньшинствамПредставители правозащитной организации считают, что из-за негативного отношения РФ к ЛГБТ на постсоветском пространстве развилась враждебность к сексуальным меньшинствам
Президент Болгарии посетит АрмениюПрезидент Болгарии посетит Армению
Серж Танкян: Всю свою карьеру я говорил о необходимости знать о Геноциде армянСерж Танкян: Всю свою карьеру я говорил о необходимости знать о Геноциде армян
Футбольный эксперт: Мхитарян - очередная ошибка МоуриньоФутбольный эксперт: Мхитарян - очередная ошибка Моуриньо
В посольстве России в Армении состоялся литературно-музыкальный вечер В посольстве России в Армении состоялся литературно-музыкальный вечер "Кто были мы, шестидесятники"
Прогноз: В 2018-м Армения должна суметь уравновесить внешнюю политику направлениями РФ-США, РФ-Украина, Иран-ИзраильПрогноз: В 2018-м Армения должна суметь уравновесить внешнюю политику направлениями РФ-США, РФ-Украина, Иран-Израиль
Экс-посол Армении в Египте: Снижение численности армянской общины в Иерусалиме является нашей главной проблемойЭкс-посол Армении в Египте: Снижение численности армянской общины в Иерусалиме является нашей главной проблемой
АНКА протестует против чрезмерно мягкого приговора в отношении телохранителей Эрдогана, жестоко разогнавших мирную демонстрацию в ВашингтонеАНКА протестует против чрезмерно мягкого приговора в отношении телохранителей Эрдогана, жестоко разогнавших мирную демонстрацию в Вашингтоне
Экс-замдиректора нацпарка Экс-замдиректора нацпарка "Дилижан" объявлен в розыск по делу о незаконной вырубке деревьев
ACBA-Credit Agricole Bank приступил к публичному размещению драмовых облигаций в объеме 1 млрдACBA-Credit Agricole Bank приступил к публичному размещению драмовых облигаций в объеме 1 млрд
Арестован начальник продовольственной службы одной из воинских частей МО РААрестован начальник продовольственной службы одной из воинских частей МО РА
Ашотян: В числе внешнеполитических приоритетов Армении в 2018 году должно быть развитие отношений с Исламским миромАшотян: В числе внешнеполитических приоритетов Армении в 2018 году должно быть развитие отношений с Исламским миром
Армения проголосовала Армения проголосовала "за" принятие резолюции, осуждающей признание Иерусалима столицей Израиля
Глава фракции РПА: Серж Саргсян не претендовал и вряд ли теперь претендует на пост премьер-министра РАГлава фракции РПА: Серж Саргсян не претендовал и вряд ли теперь претендует на пост премьер-министра РА
23-го и 24-го декабря в Музее АРАРАТ Ереванского коньячного завода пройдут  “Дни Открытых Дверей”.23-го и 24-го декабря в Музее АРАРАТ Ереванского коньячного завода пройдут  “Дни Открытых Дверей”.
Межпарламентская комиссия по сотрудничеству Евросоюз-Армения считает неприемлемым и нестабильным статус-кво в зоне карабахского конфликтаМежпарламентская комиссия по сотрудничеству Евросоюз-Армения считает неприемлемым и нестабильным статус-кво в зоне карабахского конфликта
Парламент Армении под звуки гимна завершил осеннюю сессию: Под занавес генерал-республиканец Сейран Сароян призвал коллег под Новый год поделиться с электоратом, кто чем сможетПарламент Армении под звуки гимна завершил осеннюю сессию: Под занавес генерал-республиканец Сейран Сароян призвал коллег под Новый год поделиться с электоратом, кто чем сможет
Beeline совместно с СDF и PicsArt наградили победителей программы <Новые технологии в процессе развития общин>Beeline совместно с СDF и PicsArt наградили победителей программы <Новые технологии в процессе развития общин>
Межпарламентская комиссия по сотрудничеству Евросоюз-Армения выступила с заявлениемМежпарламентская комиссия по сотрудничеству Евросоюз-Армения выступила с заявлением
Арам Атешян: Быть братом Эрдогана для меня честьАрам Атешян: Быть братом Эрдогана для меня честь
В Армении препятствуют работе компании GeoProMiningGoldВ Армении препятствуют работе компании GeoProMiningGold
Парламент принял законопроект, который может стать новым водоразделом между сторонниками традиционной национальной семьи и адептами европейских ценностейПарламент принял законопроект, который может стать новым водоразделом между сторонниками традиционной национальной семьи и адептами европейских ценностей
В рейтинге FIFA Армения третий месяц остается на 90-м местеВ рейтинге FIFA Армения третий месяц остается на 90-м месте
Арас Озбилиз покинет Арас Озбилиз покинет "Бешикташ" в "зимнее трансферное окно"
Политолог: Турцию интересует не Арцах, а энергоресурсы АзербайджанаПолитолог: Турцию интересует не Арцах, а энергоресурсы Азербайджана
Взгляд из Москвы: Определять кавказскую повестку единолично России не позволяют довольно слабые позиции на КавказеВзгляд из Москвы: Определять кавказскую повестку единолично России не позволяют довольно слабые позиции на Кавказе
Накаленные страсти в армянском парламенте не утихают уже вторые сутки: Блок Накаленные страсти в армянском парламенте не утихают уже вторые сутки: Блок "Царукян" покинул зал заседаний
Каро Палян: Турция готовит массовые покушения на армян, алевитов и турков, проживающих ныне в ЕвропеКаро Палян: Турция готовит массовые покушения на армян, алевитов и турков, проживающих ныне в Европе
На территории Армении произошло землетрясениеНа территории Армении произошло землетрясение
В Ереване горел троллейбусВ Ереване горел троллейбус
Экспортное страховое агентство Армении и Конверс Банк подписали меморандум о сотрудничествеЭкспортное страховое агентство Армении и Конверс Банк подписали меморандум о сотрудничестве
В Beeline прошел крупнейший в этом году <День Клиента>В Beeline прошел крупнейший в этом году <День Клиента>
Экстремальный день в армянском парламенте - скандалы, драки и разборкиЭкстремальный день в армянском парламенте - скандалы, драки и разборки
В течение ближайших дней в Армении ожидаются осадкиВ течение ближайших дней в Армении ожидаются осадки
Чавушоглу: До тех пор, пока условие Турции не будет выполнено, реализация Цюрихских протоколов невозможнаЧавушоглу: До тех пор, пока условие Турции не будет выполнено, реализация Цюрихских протоколов невозможна
Чавушоглу: Заявления представителей Армении ничего не значат для АнкарыЧавушоглу: Заявления представителей Армении ничего не значат для Анкары
Мамедъяров: Очередная встреча с Налбандяном пройдет в одной из стран ЕвропыМамедъяров: Очередная встреча с Налбандяном пройдет в одной из стран Европы
Экс-министр обороны: Членство в ОДКБ позволяет Армении усилить давление на Азербайджан, что вкупе с развитием ВС - самая важная гарантия не возобновления войныЭкс-министр обороны: Членство в ОДКБ позволяет Армении усилить давление на Азербайджан, что вкупе с развитием ВС - самая важная гарантия не возобновления войны
Мовсес Акопян: В любое время можно восстановить позиции, потерянные армянской стороной в ходе апрельской войныМовсес Акопян: В любое время можно восстановить позиции, потерянные армянской стороной в ходе апрельской войны
Главой Национального бюро экспертиз стал Аргам ОвсепянГлавой Национального бюро экспертиз стал Аргам Овсепян
В Армении наблюдается снижение интереса к альтернативной службеВ Армении наблюдается снижение интереса к альтернативной службе
"Кавказский барометр-2017": 63 % армянских респондентов считают, что в карабахском вопросе нужно уповать лишь на собственные силы
Прогноз: Пересмотр Анкарой своей позиции в вопросе нормализации отношений с Арменией до весны 2018-го маловероятенПрогноз: Пересмотр Анкарой своей позиции в вопросе нормализации отношений с Арменией до весны 2018-го маловероятен
На ряде дорог Армении наблюдается гололедицаНа ряде дорог Армении наблюдается гололедица
Налбандян: Примеров неуважения Анкарой собственной подписи под соглашениями множествоНалбандян: Примеров неуважения Анкарой собственной подписи под соглашениями множество
Армения Армения "против" рекомендаций Генассамблеи ООН по Крыму
Глава МИД Армении: Причина отсутствия подвижек в карабахском урегулировании - бескомпромиссная, максималистская позиция БакуГлава МИД Армении: Причина отсутствия подвижек в карабахском урегулировании - бескомпромиссная, максималистская позиция Баку
Волынкин: Армяно-российские отношения выведены на уровень союзнических, и никакие невзгоды не могут поколебать ихВолынкин: Армяно-российские отношения выведены на уровень союзнических, и никакие невзгоды не могут поколебать их
Шармазанов: Когда Серж Саргсян давал обещание не претендовать на пост премьера, были другие политические  реалииШармазанов: Когда Серж Саргсян давал обещание не претендовать на пост премьера, были другие политические  реалии
Посол России в Армении оптимистично настроен по вопросу устранения сложностей в рамках ЕАЭСПосол России в Армении оптимистично настроен по вопросу устранения сложностей в рамках ЕАЭС

Интервью
Александр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает  армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальностьАлександр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает  армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальность
Масис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативностьМасис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативность
Арман Меликян: Россия отнюдь не горит желанием “брать в долю” Турцию в разрешении КарабахаАрман Меликян: Россия отнюдь не горит желанием “брать в долю” Турцию в разрешении Карабаха
Посол России: Надеемся, Армения сможет стать тем самым “мостом сотрудничества” между ЕС и ЕАЭС, между Западом и ВостокомПосол России: Надеемся, Армения сможет стать тем самым “мостом сотрудничества” между ЕС и ЕАЭС, между Западом и Востоком
Александр Искандарян : Брать предвыборные взятки и надеяться на революцию невозможно                      Александр Искандарян : Брать предвыборные взятки и надеяться на революцию невозможно                      
Рубен Шугарян: Интернационализация человеческой совести в отношении Арцаха нуждается в масштабировании  Рубен Шугарян: Интернационализация человеческой совести в отношении Арцаха нуждается в масштабировании  
Манвел Саркисян: За 25 лет люди потихоньку осознали, что они занимаются ерундойМанвел Саркисян: За 25 лет люди потихоньку осознали, что они занимаются ерундой
Левон Алтунян: Мы строим новую архитектуру армянской медициныЛевон Алтунян: Мы строим новую архитектуру армянской медицины
В отличие от Михаила Саакашвили путь Юлии Тимошенко в президенты Украины фактически открытВ отличие от Михаила Саакашвили путь Юлии Тимошенко в президенты Украины фактически открыт
Аркадий Тер-Тадевосян (Коммандос): Любой компромисс с Арцахом и Арменией для Ильхама Алиева равен политическому самоубийствуАркадий Тер-Тадевосян (Коммандос): Любой компромисс с Арцахом и Арменией для Ильхама Алиева равен политическому самоубийству
Андрей Арешев: Мало говорить о достижении договоренностей по Карабаху, важно и нужно их имплементироватьАндрей Арешев: Мало говорить о достижении договоренностей по Карабаху, важно и нужно их имплементировать
Саргсян и Алиев в очередной раз предопределили в Женеве неопределенность вокруг Карабаха Саргсян и Алиев в очередной раз предопределили в Женеве неопределенность вокруг Карабаха 
Ованес Игитян: Армения слишком часто оглядывается на МосквуОванес Игитян: Армения слишком часто оглядывается на Москву
Владимир Бадалян: Туркменистан рассматривает вопрос поставок энергоресурсов в Армению через ИранВладимир Бадалян: Туркменистан рассматривает вопрос поставок энергоресурсов в Армению через Иран
Ильгар Велизаде: Не считаться с политической реальностью, повсеместно создаваемой в мире призраком сепаратизма, уже нельзяИльгар Велизаде: Не считаться с политической реальностью, повсеместно создаваемой в мире призраком сепаратизма, уже нельзя
Авигдор Эскин: Вследствие референдумов в Курдистане и Каталонии давление на Армению в вопросе Карабаха может ослабнутьАвигдор Эскин: Вследствие референдумов в Курдистане и Каталонии давление на Армению в вопросе Карабаха может ослабнуть
Гагик Арутюнян: Россия, Иран и Китай вспомнили о своем великом прошлом во многом благодаря СШАГагик Арутюнян: Россия, Иран и Китай вспомнили о своем великом прошлом во многом благодаря США
Максим Сучков: Качественная и системная реализация российских проектов по развитию Армении исключит нервную реакцию Москвы на то, что «там задумали американцы»Максим Сучков: Качественная и системная реализация российских проектов по развитию Армении исключит нервную реакцию Москвы на то, что «там задумали американцы»
Зардушт Ализаде: Ильхаму Алиеву Сечин в Азербайджане не нуженЗардушт Ализаде: Ильхаму Алиеву Сечин в Азербайджане не нужен
Исключать, обусловленного давлением Москвы, отказа Армении от договора с Евросоюзом не приходитсяИсключать, обусловленного давлением Москвы, отказа Армении от договора с Евросоюзом не приходится
Тимур Уразаев: Являясь членом ЕАЭС, Армения также как и Казахстан априори являются факторами для своих партнеров в других странах ЕАЭС.Тимур Уразаев: Являясь членом ЕАЭС, Армения также как и Казахстан априори являются факторами для своих партнеров в других странах ЕАЭС.
Агаси Енокян: Антироссийские санкции США несут Армении, как негатив, так и позитивАгаси Енокян: Антироссийские санкции США несут Армении, как негатив, так и позитив
Мецаморская АЭС функционирует под контролем МАГАТЭ и на этом можно поставить точкуМецаморская АЭС функционирует под контролем МАГАТЭ и на этом можно поставить точку
Расим Мусабеков: Покупая российское оружие, Азербайджан подкупает РоссиюРасим Мусабеков: Покупая российское оружие, Азербайджан подкупает Россию
Ахмет Ярлыкапов: Складывающаяся вокруг терроризма ситуация должна вызывать тревогу и в АрменииАхмет Ярлыкапов: Складывающаяся вокруг терроризма ситуация должна вызывать тревогу и в Армении
GeoProMining-десять лет работы на благо страны,в авангарде золотодобычиGeoProMining-десять лет работы на благо страны,в авангарде золотодобычи
Эдуард Абрамян: “Армянскую” политику администрации Трампа во многом формирует реакция Еревана на инвестиционное предложение ВашингтонаЭдуард Абрамян: “Армянскую” политику администрации Трампа во многом формирует реакция Еревана на инвестиционное предложение Вашингтона
Авигдор Эскин: Для Израиля конструктивные отношения Армении и Ирана не минус, а плюсАвигдор Эскин: Для Израиля конструктивные отношения Армении и Ирана не минус, а плюс
Игорь Назарук: Когда ЕАЭС заработает на полную мощь, тогда вопросы экспорта и межкооперационных связей получат новый существенный импульс в развитииИгорь Назарук: Когда ЕАЭС заработает на полную мощь, тогда вопросы экспорта и межкооперационных связей получат новый существенный импульс в развитии
Масис Маилян: Участие в процессе урегулирования позволит Арцаху взять долю ответственности за поддержание региональной стабильностиМасис Маилян: Участие в процессе урегулирования позволит Арцаху взять долю ответственности за поддержание региональной стабильности
Комментируемые
Министр обороны Израиля в очередной раз поставил под сомнение факт Геноцида армян в Османской ТурцииМинистр обороны Израиля в очередной раз поставил под сомнение факт Геноцида армян в Османской Турции
Признание Израилем Геноцида армян от ближневосточной динамики не зависитПризнание Израилем Геноцида армян от ближневосточной динамики не зависит
В Австрии состоялся Международный молодежный форум В Австрии состоялся Международный молодежный форум "Будущее европейской и евразийской интеграции: форсайт 2040"
Эрдоган привел Армении Грузию как пример сотрудничества с соседямиЭрдоган привел Армении Грузию как пример сотрудничества с соседями
Постоянная комиссия Парламента отклонила проект фракции Постоянная комиссия Парламента отклонила проект фракции "Елк" о выходе Армении из ЕАЭС
Армянская делегация в ПАЧЭС в знак протеста покинула зал заседанийАрмянская делегация в ПАЧЭС в знак протеста покинула зал заседаний
“Дипломатия тостов” как путь для евроинтеграции Армении“Дипломатия тостов” как путь для евроинтеграции Армении
Правящая партия Армении отмалчивается относительно обвинений телеканала Минобороны России в приверженности РПА к фашизмуПравящая партия Армении отмалчивается относительно обвинений телеканала Минобороны России в приверженности РПА к фашизму
Шармазанов белорусскому коллеге: Игнорирование Геноцида армян породило гитлеровский фашизмШармазанов белорусскому коллеге: Игнорирование Геноцида армян породило гитлеровский фашизм
Шармазанов азербайджанскому коллеге: Проводить параллели между карабахским, курдским и каталонским процессами алогично и неграмотноШармазанов азербайджанскому коллеге: Проводить параллели между карабахским, курдским и каталонским процессами алогично и неграмотно
Эдмон Марукян: Армения пережила регресс в различных областях не подписав соглашение с ЕС в 2013 годуЭдмон Марукян: Армения пережила регресс в различных областях не подписав соглашение с ЕС в 2013 году
Шармазанов: Если мир не признает самоопределение Арцаха, то он не должен признавать и самоопределение советских республикШармазанов: Если мир не признает самоопределение Арцаха, то он не должен признавать и самоопределение советских республик
Начальник Госслужбы безопасности пищевых продуктов Армении считает нецелесообразным реализацию ГМО-продукции на территории республикиНачальник Госслужбы безопасности пищевых продуктов Армении считает нецелесообразным реализацию ГМО-продукции на территории республики
Армения с декабря 2017 года начнет вакцинацию девочек в возрасте 13 лет от папилломавирусаАрмения с декабря 2017 года начнет вакцинацию девочек в возрасте 13 лет от папилломавируса
Аналитик: Сдача арцахских территорий в результате сделки Путин-Эрдоган обеспечить долговременную реализацию армянских интересов неспособнаАналитик: Сдача арцахских территорий в результате сделки Путин-Эрдоган обеспечить долговременную реализацию армянских интересов неспособна
Эксперт: Нашей целью является не борьба с ГМО-компаниями, а принятие законов, защищающих интересы армянских фермеров и потребителейЭксперт: Нашей целью является не борьба с ГМО-компаниями, а принятие законов, защищающих интересы армянских фермеров и потребителей
В Ереване находится пилотажная группа сверхсовременных истребителейВ Ереване находится пилотажная группа сверхсовременных истребителей
Шармазанов: Для Армении неприемлемы попытки Баку придать карабахскому конфликту религиозный характерШармазанов: Для Армении неприемлемы попытки Баку придать карабахскому конфликту религиозный характер
Никол Пашинян: Министр обороны вместо казармы Никол Пашинян: Министр обороны вместо казармы "отслужил" в качестве референта Сержа Саргсяна
Усилиями армянских депкругов была пресечена очередная попытка Пакистана принять участие в заседании ПА ОДКБ в качестве наблюдателяУсилиями армянских депкругов была пресечена очередная попытка Пакистана принять участие в заседании ПА ОДКБ в качестве наблюдателя
Ереван в очередной раз посоветовал Эрдогану держаться подальше от карабахской проблемыЕреван в очередной раз посоветовал Эрдогану держаться подальше от карабахской проблемы
Признание парламентом Мексики независимости Арцаха при правильной работе не за горамиПризнание парламентом Мексики независимости Арцаха при правильной работе не за горами
Прогноз: Подписание Соглашения с ЕС выделит Армению среди стран ЕАЭС, ОДКБ и СНГ Прогноз: Подписание Соглашения с ЕС выделит Армению среди стран ЕАЭС, ОДКБ и СНГ 
Законопроект об отмене отсрочки от воинской службы стал предметом острых дебатов в армянском парламентеЗаконопроект об отмене отсрочки от воинской службы стал предметом острых дебатов в армянском парламенте
Российская военная база в Армении продолжает оснащаться новым вооружением: в соединение поставлены разведкомплексы Российская военная база в Армении продолжает оснащаться новым вооружением: в соединение поставлены разведкомплексы "Радиолампа"
Давид Арутюнян: Законопроект против домашнего насилия в Армении - насущная необходимостьДавид Арутюнян: Законопроект против домашнего насилия в Армении - насущная необходимость
Глава Нацсъезда западных армян: Турция не передаст Азербайджану 4 представителей интеллигенции, посетивших АрцахГлава Нацсъезда западных армян: Турция не передаст Азербайджану 4 представителей интеллигенции, посетивших Арцах
Прогноз: Пример Азербайджана указывает, что как геополитический проект Курдистан вполне может сложитьсяПрогноз: Пример Азербайджана указывает, что как геополитический проект Курдистан вполне может сложиться
Соединенные Штаты помогут Армении оценить ущерб от пожаровСоединенные Штаты помогут Армении оценить ущерб от пожаров
Армения примет участие в учениях Армения примет участие в учениях "Боевое содружество 2017" в рамках СНГ на фоне отказа от участия в учениях НАТО
Поиск по дням

2013 , 2014