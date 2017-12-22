Пятница, 22 Декабря 2017 22:55

АрмИнфо.При содействии Beeline в Центре Искусств Гафесчяна для 4-9-летних ребятишек была организована программа "Новый Год и Рождественское чудо", партнером которой в этом году выступил Малый театр Национального центра эстетики. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Beeline, в этой учебной бесплатной программе приняли участие 150 детей.

Уже ставшая традицией творческо-развлекательная программа открылась интерактивным представлением, после которого дети при помощи сотрудников Центра и актеров Малого театра своими руками смастерили рамки для фотографий. Затем последовала незабываемая для детей встреча с Дедом Морозом и получение подарков.

Отметим, что Beeline и Центр Искусств Гафесчяна сотрудничают с 2011 года. В рамках этого партнерства периодически проводятся детско-юношеские, семейные и другие учебные программы, нацеленные на эстетическое воспитание детей и подростков. Открытый в 2015 году Интерактивный учебный Центр при содействии Beeline был оснащен современными цифровыми технологиями, что обеспечило посетителям доступность к онлайн базам данных и оцифрованным коллекциям музеев мира и центров искусств. Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".