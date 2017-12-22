Пятница, 22 Декабря 2017 22:31

АрмИнфо. Совместными усилиями Фондов "Степан Гишян" и "Вместе" в Гюмри открылась хлебопекарня для трудоустройства социально уязвимой молодежи, которая в процессе работы может также приобрести профессиональные навыки. Об этом сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка ACBA-Credit Agricole.

"Теперь в Гюмри будем иметь армяно-французский уголок". Это уже

третья программа завершенная Фондом в текущем году. Большая часть испеченного на хлебопекарне хлеба в виде благотворительности будет направляться в дома престарелых, благотворительные столовые, и детдома, а остальная часть будет продаваться, что обеспечит стабильность и продолжительность программы. Задействованная на хлебопекарне молодежь помимо работы может научиться и усовершенствовать навыки в деле выпечки хлеба, в чем им помогут французские пекари, у которых раз в год они будут проходить курсы повышения квалификации. Фактически Фонд своей благотворительностью дал старт новой благотворительности", - заявила директор Фонда "Степан Гишян" Анна Гишян.

"В рамках программы мы пытаемся помочь детям-выпускникам детдомов и патронатных центров, у которых нет возможности трудоустроится или получить образование. У нас есть подобный опыт - в общине Прошян уже почти год функционирует хлебопекарня, в которой работают и получают специальность воспитанники Центра содействия детям "Затик". За счет гранта от Фонда "Степан Гишян" для хлебопекарни приобретено оборудование - печь, устройство для замешивания теста, столы - все необходимое для выпечки качественного французского хлеба и приобретения навыков пекаря", - со своей стороны заметила директор Фонда "Вместе" Сатеник Ованнисян. До конца 2017 года Фонд "Степан Гишян", созданный совместными усилиями Банка ACBA-Credit Agricole Bank, французской банковской группы Credit Agricole, Национальной Федерации Credit Agricole и семьей Степана Гишяна, завершит еще одну благотворительную программу.

Видеоролик представлен в Youtube и Dropbox по ссылке: Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=MkgephagOVw&feature=youtu.be,

Dropbox - https://www.dropbox.com/s/v2ahf49qd4b7xow/22.12.2017%20%D5%8D%D5%BF%D5%A5%D6%83%D 5%A1%D5%B6%20%D4%B3%D5%AB%D5%B7%D5%B5%D5%A1%D5%B6%20%D5%B0%D5%AB%D5 %B4%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A1%D5%B4%20%D4%B3%D5%B5%D5%B8%D6%82% D5%B4%D6%80%D5%AB.mov?dl=0

Напомним, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. Мажоритарными акционерами банка выступают: крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole S.A. с долей участия в капитале в 15,56%, после которой по величине участия следует акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 12,44%, "ACBA Federation" CJSC - 71%. Банк среди лидеров по охвату филиальной сети и по числу региональных филиалов. Банк традиционно лидирует по сельхозкредитованию, но при этом активно финансирует и другие секторы экономики, числясь в лидерах и по розничному кредитованию.