Пятница, 22 Декабря 2017 20:31

АрмИнфо. Вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов 22 декабря обратился с письмом к Председателю Палаты депутатов парламента Парагвая Педро Лоренцо Алиана Родригесу, где выразил свою обеспокоенность по поводу односторонней декларации по нагорно-карабахскому вопросу, принятой законодательным органом этой страны.

Шармазанов в письме, в частности, отметил, что подобные документы искажают реальность и отражают ложную позицию Азербайджана по карабахской проблеме, в частности, относительно событий в Ходжалы в 1992 году.

Вице-спикер НС подчеркнул: "Это предвзятый и антиармянский документ, который наносит ущерб мирному переговорному процессу. Армянские войска не имели и не могли иметь никакого отношения к событиям в Ходжалы. Сам экс-президент Азербайджана Аяз Муталибов 2 апреля 1992 года заявил в одном из интервью российским СМИ ("Независимая газета"), что Ходжалинская трагедия была организована азербайджанской оппозицией, чтобы свергнуть его, и армяне не имеют к этому никакого отношения".

Эдуард Шармазанов выразил надежду на то, что впредь будет сделано все возможное для доведения до парагвайских законодателей позиции Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, что позволит отныне избежать принятия подобных искажающих реальность документов.

Отметим, что 21 декабря Палата депутатов Парагвая приняла декларацию, осуждающую геноцид в азербайджанском городе Ходжалы в 1992 году. В документе, в частности, отмечается: "Ходжалинская резня стала одним из самых крупных нападений на мирное население в ходе армяно-азербайджанского конфликта. В результате данного события было убито 613 азербайджанцев, а 1275 человек попали в плен". Также в заявлении отмечается, что резолюции, принятые Совбезом ООН в 1993 году призывают стороны к прекращению агрессии и к поощрению диалога в целях урегулирования конфликта, возникшего в результате "оккупации территорий Азербайджана". Основываясь на перечисленных фактах, Палата депутатов Парагвая, заявила о своей солидарности с азербайджанским народом в связи с порицанием "геноцида" в Ходжале в 1992 году