Пятница, 22 Декабря 2017 17:41

АрмИнфо. "Нелетная погода" установилась в ереванском аэропорту "Звартноц".

По положению на 15.00 из-за тумана и плохой видимости в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване задержаны более одного десятка рейсов. Задержаны рейсы в Москву, Тбилиси и Шарджу, а также прилеты из Москвы, Тбилиси и Воронежа. В аэропорту "Звартноц" наблюдается большое скопление пассажиров.

Отметим, что нависший над Ереваном густой туман уже вторые сутки вносит свои коррективы в режим работы международного аэропорта "Звартноц"